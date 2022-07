Tobi Amusan heeft in de nacht van zondag op maandag geschiedenis geschreven op de WK atletiek door binnen twee uur een geldig én een ongeldig wereldrecord te lopen op de 100 meter horden. De Nigeriaanse pakte zo goud in Eugene, terwijl Nadine Visser de finale niet haalde.

In de halve finales klokte de 25-jarige Amusan 12,12 en daarmee dook ze dik onder de oude recordtijd van Kendra Harrison (12,20). De Amerikaanse liep die tijd in juli 2016.

Een kleine twee uur later liep Amusan nóg sneller in de finale in het Hayward Field Stadium. Ze snelde naar 12,06 en dat was uiteraard goed voor goud.

De tijd van Amusan in de finale telt alleen niet als wereldrecord, omdat er op dat moment te veel rugwind was in het stadion. Het persoonlijk record van Amusan stond voor de WK op 12,42.

Het zilver was voor de Jamaicaanse Britany Anderson (12,23) en olympisch kampioen Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico veroverde brons. Zij klokte ook 12,23, maar Anderson was vijf duizendsten sneller.

Er zijn nu twee geldige wereldrecords gelopen dit WK. Op de 400 meter horden verpulverde Sydney McLaughlin haar eigen wereldrecord, dat stond op 51,41. Ze klokte 50,68.

Snelste tijden ooit op de 100 meter horden 1. Tobi Amusan (Nigeria) - 12,12 (2022)

2. Kendra Harrison (VS) - 12,20 (2016)

3. Yordanka Donkova (Bulgarije) - 12,21 (1988)

4. Yordanka Donkova (Bulgarije) - 12,21 (1988)

4. 2. Kendra Harrison (VS) - 12,24 (2016)

6. Ginka Zagorcheva (Bulgarije) - 12,25 (1987)

Ongeloof bij Tobi Amusan na de finish van de halve finales. Ongeloof bij Tobi Amusan na de finish van de halve finales. Foto: Getty Images

Visser wilde sneller lopen dan ooit

Visser eindigde met een tijd van 12,66 als derde in haar serie in de halve finales en dat was niet genoeg om door te gaan. Op de vorige twee WK's, in 2017 en 2019, en op de Spelen in Tokio haalde de Nederlandse wel de eindstrijd. Haar beste prestatie in een mondiale finale is de vijfde plaats op de Spelen.

Over het hele veld bezien was de 12,66 van Visser de twaalfde tijd in de halve finales. De 27-jarige Noord-Hollandse zei zaterdag na de series dat ze harder wilde lopen dan ooit, maar dat lukte niet.

Het persoonlijk record van Visser is 12,51 en dateert van september vorig jaar. 12,66 is wel haar beste tijd van dit seizoen.

Het volgende grote titeltoernooi van Visser is de EK volgende maand in München. Een finaleplaats mag daar geen probleem voor haar zijn.