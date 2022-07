Michael van Gerwen heeft zondag de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale van het prestigieuze toernooi in Blackpool rekende de Nederlander dankzij enkele knappe finishes af met Gerwyn Price: 18-14.

Het is voor de 33-jarige Van Gerwen na 2015 en 2016 zijn derde eindzege op de World Matchplay, waarmee hij de tweede plaats bezet op de lijst van spelers met meeste titels op dit toernooi. Met zestien zeges is Phil Taylor de recordhouder.

Vorig jaar pakte Peter Wright de titel, terwijl de 37-jarige Price door zijn nederlaag tegen Van Gerwen nog altijd wacht op zijn eerste eindzege op de World Matchplay.

Price stond zelfs niet eerder in de finale van het toernooi. In zijn eerste eindstrijd zondagavond in Blackpool schoten hij en Van Gerwen uit de startblokken met hoge scores, maar het was de Welshman die in de beginfase beter was op de dubbels en razendsnel een 4-0-voorsprong koesterde. Op dat moment had de Brabander nul uit acht op zijn check-outs.

Van Gerwen knokte zich knap terug en had in een mum van tijd de achterstand teruggebracht tot 4-3. In leg vijf was hij enkele millimeters verwijderd van een negendarter en in leg zeven gooide hij 160 uit. Bij het aanbreken van de tweede pauze leidde Price desondanks met 6-4.

Tijdens de derde sessie gaven Van Gerwen en Price elkaar geen duimbreed toe, al toonde de Welshman zich iets scherper op de dubbels, waardoor hij na vijftien legs met 9-6 leidde. Price ging hierna iets wisselvalliger spelen: de wereldkampioen van 2021 wisselde hogere scores steeds vaker af met mindere beurten. Van Gerwen profiteerde en had zijn achterstand bij het ingaan van de vierde pauze teruggebracht tot 11-9.

Gerwyn Price stond voor het eerst in de finale van de World Matchplay. Foto: Getty Images

Van Gerwen voert de druk stevig op

In de 21e leg sloeg Van Gerwen keihard toe door 81 uit te gooien nadat Price enkele kansen op een dubbel onbenut had gelaten, een zeldzaamheid op dat moment. Daardoor stond de Welshman nog maar met 11-10 voor.

Daarna ging Van Gerwen echter in de fout bij het finishen, waardoor het 12-10 werd. Price werd wel steeds slordiger en via dubbel 16 trok de Nederlander de stand gelijk: 12-12.

Vervolgens voerde Van Gerwen de druk stevig op en bij een 14-14-stand plaatste de Nederlander een volgende break via een extreem knappe 130-finish. De Nederlander liep daarna uit naar 16-14 en via een finish van 114 werd het zelfs 17-14. Price had daar niet van terug en via een finish van 121 besliste Van Gerwen de finale.

Van Gerwen onderging in juni nog een operatie

Van Gerwen bereikte de finale door achtereenvolgens Adrian Lewis (10-7), Joe Cullen (11-5), Nathan Aspinall (16-14) en Dimitri Van den Bergh (17-14) te verslaan.

Zijn prestaties op de World Matchplay bewijzen dat Van Gerwen helemaal op de weg terug is. De Brabander liet zich in juni opereren aan zijn pols, omdat hij last had van het zogenoemde carpaletunnelsyndroom, een zenuwaandoening. De laatste achttien maanden kampte hij met tintelingen in zijn pols, uitgerekend in zijn werparm.