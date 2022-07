Motorcrosser Brian Bogers heeft zondag zijn eerste overwinning geboekt in de MXGP. De 25-jarige Nederlander was in Lommel de beste in de Grand Prix van Vlaanderen.

Bogers won de eerste manche en eindigde in de tweede manche als derde. Hij betrad het podium met landgenoten Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff, die de tweede en derde plaats behaalden in het klassement.

"Deze overwinning is voor mijn zoontje", glunderde Bogers, die twee weken geleden vader werd, na afloop voor de camera's van MXGP. "Ik kan dit gevoel niet omschrijven en geloof het eigenlijk nog steeds niet. Dit is geweldig."

Vlaanderen eindigde in zowel de eerste als de tweede manche op de tweede plek. Coldenhoff eindigde in de eerste manche als vierde en was in de tweede manche de beste.

Tim Gasjer behaalde de zevende plek in het klassement na twee manches. De Sloveen gaat nog wel aan de leiding in de strijd op het wereldkampioenschap, met 605 punten. Hij wordt gevolgd door de Zwitser Jeremy Seewer (483).

Coldenhoff is met 442 punten de nummer vier. Bogers (332 punten) staat zevende. Tweevoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet in actie wegens een voetblessure.