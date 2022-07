De uitschakeling op de 4x400 meter is bij zowel de vrouwen als de mannen hard aangekomen. De vrouwen misten de WK-finale door een gevallen stokje en diskwalificatie, terwijl de mannen in de series in Eugene één honderdste tekort kwamen voor een plek in de eindstrijd.

"We gaan straks met zijn allen een potje huilen", zei Lieke Klaver zaterdagavond (lokale tijd) na de dramatische races van de Nederlandse teams. "Het wordt huilen om een honderdste", vertelde Terrence Agard.

Na het olympisch zilver van de mannenploeg vorig jaar in Tokio én het zilver eerder dit WK op de 4x400 meter mixed werd er van zowel de mannen als de vrouwen veel verwacht in Eugene.

De mannenploeg - met naast Agard ook Nick Smidt, Ramsey Angela en Isayah Boers - stelde ietwat teleur met een vijfde plaats in de serie, waarna de formatie afhankelijk was van de tijden in de andere serie. Het Nederlandse viertal keek toe en zag het op één honderdste misgaan. Frankrijk klokte 3.03,13 en greep zo het laatste ticket voor de eindstrijd van zondag.

"Dat hakte er wel in", vertelde Angela. "Hier zijn we niet voor naar de WK gekomen."

De vier Nederlandse mannen van de 4x400 meter. De vier Nederlandse mannen van de 4x400 meter. Foto: ANP

'Het stokje rolde 20 centimeter'

De vrouwenploeg leefde op dat moment nog tussen hoop en vrees, na een chaotische serie met een fout. Bij de wissel tussen Klaver en Cathelijn Peeters viel het stokje. Peeters raapte het stokje op, waarna Nederland vooral dankzij slotloopster Femke Bol als derde eindigde. Dat zou genoeg zijn geweest, maar enkele minuten later zag het Nederlandse viertal dat de jury was overgegaan tot diskwalificatie.

"Nadat het stokje was gevallen, rolde het 20 centimeter verder. Cathelijn had daarom 20 centimeter terug moeten gaan, voordat ze doorliep", legde Klaver uit. "Of ik had dat moeten doen. Althans, dat is wat we nu hebben begrepen van de jury. We wisten het ook niet."

De Atletiekunie diende protest in tegen de diskwalificatie. "De coaches en andere leiding hebben alle regels doorgelezen om te kijken wat ze konden aanvechten", vervolgde Klaver. "Maar uiteindelijk zijn dit de regels", vulde Bol haar aan. "Het is zo jammer, want we hebben een supersterk team."

'Misschien moeten we een keer een meeting organiseren'

Het protest van de bond werd dan ook afgewezen. Klaver pleitte er nog voor dat het misschien goed zou zijn om alle regels helder te krijgen voor een volgend toernooi.

"Misschien moeten we een keer een meeting organiseren om alles onder elkaar te zetten. Er zijn zoveel regels bij een estafette en zó streng. En de snelheid en de adrenaline tijdens een race maken het er niet makkelijker op om precies dat te doen wat volgens de regels moet."

Bol: "Hopelijk gebeurt dit tijdens de EK volgende maand niet weer. Ik hoop dat we daar wel kunnen laten zien hoe goed we zijn."