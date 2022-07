Sifan Hassan kan leven met het feit dat ze in de nacht van zaterdag op zondag ook op de 5.000 meter naast een medaille greep op de WK atletiek in Eugene. De tweevoudig olympisch benadrukt dat ze een belangrijke ervaring heeft opgedaan met het oog op de toekomst.

"Ik heb hier een lesje geleerd", vertelde Hassan vlak nadat ze als zesde gefinisht was op de 5.000 meter. "Die les is dat ik hard moet trainen. Aan talent alleen heb ik niets, want hard trainen wint het van talent."

In de aanloop naar de WK vertelde de 29-jarige Hassan dat ze maar een paar weken getraind had. Na twee wereldtitels in 2019 en twee olympische titels in 2021 nam ze lang vakantie en draaide het om andere dingen dan haar sport.

Een week geleden brak dat Hassan al op op de 10.000 meter in Eugene. Ze werd vierde, waarna ze op de 5.000 meter geklopt werd in de eindsprint. "De concurrentie was gewoon beter", zei Hassan. "Zij hebben getraind, terwijl ik niets deed. Dat is mijn eigen beslissing geweest en dit is de consequentie."

De laatste meters van Sifan Hassan op de 5.000 meter. Foto: ANP

'Ik me daar niet achter verschuilen'

De Nederlandse kwam nog wel in de buurt van de medailles. In de slotronde in het Hayward Field Stadium pakte ze even de koppositie, maar op het laatste stuk gingen meerdere atletes haar voorbij. Het goud was voor de Ethiopische Gudaf Tsegay in 14.46,29.

"Ik heb het geprobeerd, maar het was niet goed genoeg", zei Hassan. "Ik kan zeggen: misschien had ik het tactisch anders moeten doen, maar daar moet ik me niet achter verschuilen. Het is zoals het is. De anderen waren beter."

Hassan vertelde vervolgens dat ze de komende weken blijft trainen en dat ze op meerdere Diamond Leagues in actie zal komen. "Ik ga nu niet rusten. Waarom zou ik? Ik heb al lange tijd niets gedaan."

De top 6 van de 5.000 meter 1. Gudaf Tsegay (Ethiopië) - 14.46,29

2. Beatrice Chebet (Kenia) - 14.46,75

3. Dawit Seyaum (Ethiopië) - 14.47,36

4. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) - 14.47,71

5. Letesenbet Gidey (Ethiopië) - 14.47,98

6. Sifan Hassan (Nederland) - 14.48,12