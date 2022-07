De Nederlandse estafettevrouwen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gediskwalificeerd op de 4x400 meter op de WK in Eugene. Bij de wissel tussen Lieke Klaver en Cathelijn Peeters viel het stokje, waardoor het Franse team gehinderd werd.

Peeters raapte het stokje op en vervolgde de race, waarna Nederland vooral dankzij een indrukwekkende inhaalrace van Femke Bol als derde finishte.

Dat zou genoeg zijn om door te gaan naar de finale, maar enkele minuten later oordeelde de wedstrijdjury dat het resultaat van de oranje equipe werd geschrapt.

Na startloper Hanneke Oosterwegel en Klaver wisselde Nederland als derde, maar vervolgens ging het dus mis. WK-debutante Peeters pakte het stokje over van Klaver, maar liet het weer vallen. Bij het oprapen belemmerde Peeters de Franse loopster Sounkamba Sylla.

Peeters ging door en vervolgens ging Bol in het laatste stuk drie landen voorbij en kwam als derde over de meet. De euforie en de opluchting was enorm, tot de Nederlandse loopsters via de speaker in het Hayward Field Stadium hoorden dat ze gediskwalificeerd waren.