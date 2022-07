De Nederlandse estafettevrouwen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gediskwalificeerd op de 4x400 meter op de WK in Eugene. Bij de wissel tussen Lieke Klaver en Cathelijn Peeters viel het stokje en bij het oprapen werden de regels overtreden. Even later misten de Nederlandse mannen de eindstrijd op één honderdste.

Peeters raapte het stokje op en vervolgde de race, waarna Nederland vooral dankzij een indrukwekkende inhaalrace van Femke Bol als derde finishte.

Dat zou genoeg zijn om door te gaan naar de finale, maar enkele minuten later oordeelde de wedstrijdjury dat het resultaat van de oranje equipe werd geschrapt.

Na startloper Hanneke Oosterwegel en Klaver wisselde Nederland als derde, maar vervolgens ging het dus mis. WK-debutante Peeters pakte het stokje over van Klaver en had het kort vast, maar liet het weer vallen.

Het stokje rolde een stukje, waarna Peeters het oppakte en verder ging. Dat was tegen de regels, ze had eerst een stap terug moeten zetten naar de plek waar ze het stokje liet glippen.

Na de finish dacht het Nederlandse viertal even dat de finale bereikt was. Foto: ANP

Nederland behoorde tot kanshebbers op medaille

Door het incident lag Peeters ver achter, maar slotloper Bol ging in het laatste stuk drie landen voorbij en kwam als derde over de meet.

De euforie en de opluchting was enorm, tot de Nederlandse loopsters via de speaker in het Hayward Field Stadium hoorden dat ze gediskwalificeerd waren.

Met Bol en Klaver, die in het openingsweekend al zilver pakten op de 4x400 meter mixed, behoorde Nederland tot de kanshebbers op een medaille in de finale, die nu zondag zonder de oranjeploeg begint.

Ook mannen missen finale op dramatische wijze

Ook bij de Nederlandse estafettemannen ging het op pijnlijke wijze mis op de 4x400 meter. Een jaar na zilveren race op de Spelen van Tokio finishte de ploeg in Eugene als vijfde in de serie.

Isayah Boers, Terrence Agard, Nick Smidt en Ramsey Angela moesten vervolgens afwachten of hun tijd van 3.03,14 alsnog genoeg was voor een finaleplaats en dat bleek niet het geval. Frankrijk was met 3.03,13 een honderdste sneller en greep zo het laatste ticket voor de eindstrijd.