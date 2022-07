Op de slotdag van de WK atletiek in Eugene komen twee Nederlanders in actie: Nadine Visser op de 100 meter horden en Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen. Als een van die twee een medaille pakt, verbetert Nederland een record.

De Nederlandse ploeg staat nu op vier medailles (drie keer zilver en een keer brons) en dat is een evenaring van het recordaantal van Londen in 2017 (een keer goud en drie keer brons). Het zou dus extra bijzonder zijn als Nederland nog een plak pakt.

Visser is op de 100 meter horden een outsider voor een medaille, nadat ze op de Spelen vorig jaar in Tokio als vijfde eindigde. De Noord-Hollandse moet eerst de halve finales overleven en dan komt ze later op de dag in actie in de eindstrijd.

Voor Vloon is een medaille minder realistisch. De polsstokhoogspringer staat voor het eerst in een WK-finale.

Resterend programma zondag 24 juli

6.15 uur: 35 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

18.35 uur: Meerkamp mannen, 110 meter horden

19.30 uur: Meerkamp mannen, discuswerpen groep A

20.40 uur: Meerkamp mannen, discuswerpen groep B

21.15 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen groep A

22.15 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen groep B

2.05 uur: 100 meter horden vrouwen, halve finales (Nadine Visser)

2.05 uur: Meerkamp mannen, speerwerpen groep A

2.25 uur: Polsstokhoogspringen mannen, finale (Menno Vloon)

2.50 uur: Verspringen vrouwen, finale

3.05 uur: 5.000 meter mannen, finale

3.10 uur: Meerkamp mannen, speerwerpen groep B

3.35 uur: 800 meter vrouwen, finale

4.00 uur: 100 meter horden vrouwen, finale (mogelijk Nadine Visser)

4.20 uur: Meerkamp mannen, 1.500 meter

4.35 uur: 4x400 meter estafette mannen, finale

4.50 uur: 4x400 meter estafette vrouwen, finale