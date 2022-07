Nadine Visser wil op de slotdag van de WK in Eugene harder lopen ze ooit gedaan heeft op de 100 meter horden. De 27-jarige Nederlandse is vol vertrouwen, ook omdat ze de laatste jaren steevast goed presteert op grote toernooien.

"Ik voel me fit en scherp", vertelt Visser, die zaterdag door de series kwam. Zondag (lokale tijd) komt ze in actie in de halve finales en - als ze het haalt - de eindstrijd.

Op de vorige WK's (in 2017 en 2019) en op de Spelen vorig jaar in Tokio haalde Visser de finale. Ze presteert daarmee constant, maar een medaille ontbreekt nog. Haar beste prestatie is de vijfde plaats in de olympische finale vorig jaar.

"Ik ben altijd goed op toernooien", vervolgt Visser. "In eerste instantie is het doel om de finale te halen, daar ligt nu de focus. En dan wil ik in die finale harder lopen dan ooit. Dat moet kunnen."

Nadine Visser in actie in de series in het Hayward Field Stadium. Nadine Visser in actie in de series in het Hayward Field Stadium. Foto: ANP

'Het was een beetje voorzichtig'

Om mee te strijden om de medailles moet Visser mogelijk ook harder lopen dan ze ooit gedaan heeft. Haar persoonlijk record staat sinds september 2021 op 12,51, terwijl de Nigeriaanse Tobi Amusan 12,40 klokte in de series. Ook de Amerikaanse Alia Armstrong (12,48) dook onder de recordtijd van de Noord-Hollandse.

Visser noteerde 12,76. "Ik zat er vanaf de eerste horde niet helemaal lekker in, het was een beetje voorzichtig. In de halve finales en hopelijk de finale zal het harder moeten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. Het begin moet beter, dan kan ik agressiever lopen en elke horde tijd winnen. Zo moet het gaan."

De halve finales van de 100 meter horden beginnen in de nacht van zondag op maandag om 2.05 uur (Nederlandse tijd). De eindstrijd is om 4.00 uur.