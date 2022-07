Rinus van Kalmthout is zaterdag net naast het podium geëindigd bij de eerste IndyCar-race van dit weekend in Iowa. De Nederlander kwam als vierde over de finish in Newton.

De 21-jarige 'VeeKay' eindigde slechts één tiende achter Will Power. De Australiër eiste de laatste podiumplaats voor zich op.

Van Kalmthout ging op de korte oval in Iowa als achtste van start en lag lange tijd op de zevende plek. In de slotfase rukte de Hoofddorper op naar de vierde plaats en maakte hij het Power nog lastig, maar kwam hij net tekort voor het podium.

Voor Van Kalmthout was het de tweede keer dit seizoen dat hij als vierde eindigde. Eerder deed de coureur van Ed Carpenter Racing dat in Mid-Ohio. Zijn beste resultaat van het seizoen is de derde plaats in Alabama.

Van Kalmthout twaalfde in kampioenschap

De eerste race in Iowa werd gewonnen door Josef Newgarden, die Patricio O'Ward zes seconden achter zich hield. Power en Van Kalmthout gaven twintig seconden toe op de Amerikaan.

In het kampioenschap staat Van Kalmthout met 243 punten twaalfde. De leiding is in handen van Marcus Ericsson, die in Iowa niet verder dan de achtste plaats kwam. De Zweed staat op 375 punten en heeft vijftien punten voorsprong op Newgarden.

Zondag staat opnieuw een race op het programma in Iowa. Dan begint Van Kalmthout vanaf de negende plaats.