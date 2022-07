Nadine Visser heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van de 100 meter horden bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De Nederlandse finishte in 12,76 als tweede in haar serie en dat was genoeg om door te gaan.

Zoë Sedney, de andere Nederlandse troef in de series, redde het niet. De twintigjarige Zuid-Hollandse eindigde met 13,38 als zevende in haar heat en dat was niet genoeg. Sedney had op veel meer gehoopt, maar ze is ziek geweest en mede daardoor is ze nog niet zo snel als ze zou willen.

De nummer één en twee van elke serie en de zes tijdsnelsten plaatsten zich voor de halve finales. Over het hele veld bezien liep Visser de tiende tijd. De Nigeriaanse Tobi Amusan was de snelste met 12,40, gevolgd door de Amerikaanse Alia Armstrong (12,48) en Jasmine Camacho-Quinn (12,52) uit Puerto Rico.

Het is al zeker dat Nia Ali haar wereldtitel niet zal prolongeren. De Amerikaanse kwam ten val en dus zijn de WK voor haar voorbij.

Regerend wereldkampioen Nia Ali kwam hard ten val in de series. Foto: Getty Images

Visser wil sneller lopen dan ooit

De halve finales en de finale van de 100 meter horden staan in de nacht van zondag op maandag op het programma. De halve finales beginnen om 2.05 uur Nederlandse tijd en de eindstrijd is om 4.00 uur.

De 27-jarige Visser haalde op de vorige twee WK's en op de Spelen in Tokio de eindstrijd. Haar beste resultaat is de vijfde plaats in de olympische finale. In Eugene wil ze sneller lopen dan ooit en hoopt ze ook haar beste resultaat tot nu te boeken. Het persoonlijk record van Visser is 12,51 en dat is ook het Nederlands record.

Het wereldrecord is 12,20, gelopen in 2016 door de Amerikaanse Kendra Harrison. De nu 29-jarige Harrison klokte in Eugene 12,60 en ook zij is door naar de halve finales.