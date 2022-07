Lieke Klaver bleef na haar vierde plaats op de 400 meter bij de WK atletiek een tijd wachten aan de zijkant om rustig naar de medaillewinnaressen te kijken. De Nederlandse is blij met haar prestatie in Eugene, maar weet ook dat ze ooit zelf op het podium wil staan.

"Ik zag die meiden met die vlaggen en dacht: daar moet ik over een tijdje bij staan. Het was een moment dat ik moet onthouden. Dan weet ik tijdens een training altijd waar ik het voor doe", aldus de 23-jarige Klaver, die vrijdagavond (lokale tijd) de eerste Nederlander ooit was in de WK-finale van de 400 meter.

De Noord-Hollandse was, ondanks een vierde plaats, wel redelijk ver verwijderd van het podium. Ze klokte 50,33, terwijl de medaillewinnaressen allemaal onder de 50 seconden doken. Het verschil met wereldkampioen Shaenae Miller-Uibo (49,11) was zelfs meer dan een seconde.

"Het is duidelijk dat vierde nu het hoogst haalbare is voor mij", beseft Klaver. "Vierde op mijn eerste echte toernooi, dat is niet normaal. Het voelt alsof ik nu bij de grote mensen hoor."

De medaillewinnaressen van de 400 meter. Foto: AFP

'Het maakt me geen moer uit'

Klaver verwachtte veel minder van de WK. Het doel was een persoonlijk record en niet veel meer. Uiteindelijk liep ze in Eugene twee keer een persoonlijk record (en daarmee ook twee Nederlandse records), alleen niet in de finale. "Maar dat maakt me geen moet uit. Ik ben gewoon vierde van de wereld."

Uiteraard wil Klaver op termijn meer. "Maar ik ga niet zeggen wanneer dat moet zijn, anders vreet ik mezelf op. Ik train zoals ik train en ik doe wat ik doe en dan zie ik wel of mijn ontwikkeling zo hard blijft gaan. En, ook niet onbelangrijk, wat mijn lichaam aankan. Ik moet de tijd nemen."

Eerder dit WK pakte Klaver al zilver met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter mixed. Dit weekend komt ze met de Nederlandse vrouwen ook nog in actie op de 4x400.

Uitslag finale 400 meter 1. Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 49,11

2. Marileidy Paulino (Dominicaanse Republiek) - 49,60

3. Sada Williams (Barbados) - 49,75

4. Lieke Klaver (Nederland) - 50,33

5. Stephanie Ann McPherson (Jamaica) - 50,36

6. Fiordaliza Cofil (Dominicaanse Republiek) - 50,57

7. Candice McLeod (Jamaica) - 50,78

8. Anna Kielbasinska (Polen) - 50,81