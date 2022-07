Femke Bol is dolgelukkig met haar zilveren WK-medaille op de 4x400 meter horden en benadrukt dat ze vooral geniet van het wereldrecord van Sydney McLaughlin. De 22-jarige Nederlandse ging voor goud in Eugene, maar door een bizar snelle race van de Amerikaanse kwam ze daar niet bij in de buurt.

"Als ik nu niet blij ben met zilver terwijl iemand 50,68 loopt, dan haal ik mijn eigen prestatie naar beneden", aldus Bol, die ruim anderhalve seconde na McLaughlin over de finish kwam in het Hayward Field Stadium en 52,27 klokte.

"Ik ben trots op dit zilver en vind het supergaaf dat Sydney zó hard heeft gelopen. Als ik terugkijk dan zal ik ervan genieten. Dit is niet normaal."

De 22-jarige McLaughlin scherpte een maand geleden al haar eigen wereldrecord aan tot 51,41 en die tijd verpulverde ze vrijdagavond (lokale tijd) in de WK-finale. Bol had nog de hoop dat ze het de olympisch kampioen moeilijk kon maken, maar tijdens de race merkte ze al dat dat niet ging lukken.

"Ik was voor mijn gevoel bezig aan een goede race, tot ik op het laatste stuk zag hoe groot het gat was met McLaughlin. Ik schrok een beetje. Maar toen ik na de finish haar tijd zag dacht ik: wauw. Ik mag blij zijn dat ik achter zo'n tijd zilver heb kunnen pakken."

34 Bekijk de zilveren WK-race van Bol met een wereldrecord van McLaughlin

'Ik heb het beter gedaan dan in Tokio'

Op de Spelen van Tokio een jaar geleden werd Bol ook al geklopt door McLaughlin. Toen was ook Dalilah Muhammad rapper dan de Amersfoortse, maar in Eugene was Bol sneller dan de ervaren Amerikaanse (53,13).

"Wat dat betreft heb ik het beter gedaan dan in Tokio", concludeerde Bol. "Het is geen brons, maar zilver dit keer. En het klopt dat het gat met McLaughlin groter is geworden, maar wat zij hier gedaan heeft inspireert en motiveert mij alleen maar. Ik weet dat ik daar nog niet ben en ik doe er alles aan om mezelf te verbeteren. Daar dwing ik mezelf elke dag toe. We zullen zien waar dat ooit eindigt. Wie weet lukt het me ooit om goud te pakken."

De zilveren plak van Bol is haar tweede medaille van deze WK, nadat ze op de openingsdag ook al zilver veroverde met de estafetteploeg op de 400 meter mixed. Dit weekend loopt Bol ook nog de 4x400 meter met de vrouwen en ook op dat onderdeel is een medaille mogelijk.