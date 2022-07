Femke Bol heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zilver veroverd op de 400 meter horden bij de WK atletiek in Eugene. Het goud was voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een sensationeel wereldrecord liep: 50,68.

De 22-jarige Bol kwam in haar eerste WK-finale op horden tot een tijd van 52,27, terwijl ze gehoopt had onder de 52 seconden te duiken. Haar persoonlijk record is 52,03 en dat is haar bronzen race op de Olympische Spelen in Tokio.

De 22-jarige McLaughlin werd in Tokio olympisch kampioen en maakte haar favorietenstatus op de WK in Eugene weer waar. Een maand geleden verbeterde ze haar eigen wereldrecord al tot 51,41, waarna ze daar vrijdagavond (lokale tijd) in het Hayward Field Stadium ruim onder dook met 50,68. Het is het eerste wereldrecord van dit WK.

Bol hoopte vooraf op goud, maar met zilver mag ze tevreden zijn. De Amersfoortse was in Eugene sneller dan de 32-jarige titelverdediger Dalilah Muhammad, die brons pakte in 53.13. Vorig jaar op de Spelen werd Bol nog geklopt door de ervaren Amerikaanse.

Uitslag finale 400 meter horden 1. Sydney McLaughlin (VS) - 50,68

2. Femke Bol (Nederland) - 52,27

3. Dalilah Muhammad (VS) - 53,13

4. Shamier Little (VS) - 53,76

5. Britton Wilson (VS) - 54,02

6. Rushell Clayton (Jamaica) - 54,36

7. Gianna Woodruff (Dominicaanse Republiek) - 54,75

8. Anna Ryzhykova (Oekraïne) - 54,93

Sydney McLaughlin met haar recordtijd. Sydney McLaughlin met haar recordtijd. Foto: Getty Images

Bol staat nu op twee WK-medailles

Het zilver is de tweede medaille van Bol dit WK. Een week geleden pakte ze ook al zilver, toen met de estafetteploeg op de 4x400 meter mixed.

Komend weekend loopt Bol ook nog de 4x400 meter met de vrouwen en ook op dat onderdeel is een medaille mogelijk.

In totaal heeft Nederland nu vier medailles veroverd dit WK. Anouk Vetter pakte zilver op de zevenkamp en er was brons voor Jessica Schilder bij het kogelstoten.

Bol was niet de enige Nederlandse die op de achtste dag van dit WK een finale liep. Lieke Klaver eindigde op de 400 meter op een verdienstelijke vierde plaats.