Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst in zijn carrière de finale bereikt van een WK. Op de 4x100 meter estafette stelden de Nederlandse teams teleur in het Hayward Field Stadium in Eugene.

De 28-jarige Vloon behoorde tot de twaalf atleten die een hoogte van 5,75 meter wisten te bedwingen in de kwalificaties. Hij haalde die hoogte in zijn derde poging.

Op de Spelen vorig jaar in Tokio haalde Vloon de finale ook, maar daarin ging het mis. Door een te lichte stok kon hij niets uitrichten in de eindstrijd.

De andere Nederlander in de kwalificaties bij het polsstokhoogspringen was Rutger Koppelaar en hij redde het niet. Koppelaar bleef steken op 5,65 en eindigde als dertiende. De finale van het polsstokhoogspringen is zondag, op de slotdag van de WK.

Rutger Koppelaar eindigde als dertiende in de kwalificatie en is uitgeschakeld. Rutger Koppelaar eindigde als dertiende in de kwalificatie en is uitgeschakeld. Foto: Getty Images

Estafetteteams lopen finale mis

Op de 4x100 meter estafette kwamen zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen niet door de series. De vrouwen werden zesde in hun serie in het Hayward Field Stadium in Eugene en de mannen ook.

De nummer één en twee van elke serie en de twee tijdsnelsten gingen door en daar kwamen beide Nederlandse teams niet bij in de buurt.

De vrouwen behoorden enkele jaren geleden nog tot de top van de wereld, met de Europese titel in 2016 als hoogtepunt. Door de terugval van Dafne Schippers en in mindere mate Jamile Samuel is het team niet meer zo sterk als voorheen.

Samuel en Schippers zijn er niet bij dit WK, terwijl Nadine Visser de 4x100 meter niet kan combineren met de 100 meter horden.

Het Nederlandse team bestond in Eugene uit Andrea Bouma, Minke Bisschops en de zussen Zoë en Naomi Sedney. Zij klokten 43,46, terwijl de Verenigde Staten met 41,56 de snelste was in de series. Over het hele veld bezien noteerde Nederland de dertiende tijd van in totaal zestien landen.

Vreugde bij de Italiaanse vrouwen, die zich wel plaatsten voor de finale. Vreugde bij de Italiaanse vrouwen, die zich wel plaatsten voor de finale. Foto: Getty Images

VS loopt met Lyles en Coleman

De Nederlandse mannen deden het niet beter. Het viertal Hensley Paulina, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju eindigde in hun heat als zesde in 39,07. Routinier Churandy Martina werd niet geselecteerd voor de WK.

Ook bij de mannen was de VS, met een tijd van 37,87, het snelste in de series. Het Amerikaanse team bestond onder meer uit Noah Lyles, die in Eugene wereldkampioen werd op de 200 meter, en Christian Coleman, de wereldkampioen 100 meter van 2019.

De finale van de 4x100 meter staat voor zowel de mannen als de vrouwen zaterdag op het programma.