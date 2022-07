Lieke Klaver is er in de nacht van vrijdag op zaterdag net niet in geslaagd een medaille te pakken op de 400 meter bij de WK atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als vierde in 50,33.

Shaunae Miller-Uibo maakte haar favorietenstatus waar door goud te pakken. De atlete van de Bahama's klokte 49,11. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek liep naar het zilver in 49,60 en het brons ging naar Sada Williams uit Barbados in 49,75.

Het verschil tussen Klaver en het podium was met 0,53 seconden wel redelijk groot. Ze ging, zoals vrijwel altijd, razendsnel van start, maar in de loop van de race werd ze gepasseerd door de favorieten.

De 23-jarige Klaver slaagde er wel in de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson (50,36) achter zich te houden en zo op een knappe vierde plaats te eindigen.

De medaillewinnaressen van de 400 meter. Foto: Getty Images

Klaver liep dit WK twee keer een Nederlands record

Het was al een fantastische prestatie dat Klaver in de eindstrijd stond van de 400 meter.

Ze is de eerste Nederlander ooit die op deze afstand de finale haalde van een WK en dat deed ze ook nog eens met twee Nederlandse records. In de series klokte ze 50,24 en in de halve finales ging het nog harder (50,18).

Eerder dit WK pakte Klaver al zilver met de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter mixed estafette. Ze komt zondag waarschijnlijk ook nog in actie met de Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter.