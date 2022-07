Op de negende dag van de WK atletiek in Eugene gaat Sifan Hassan voor titelprolongatie op de 5.000 meter. Verder komt Femke Bol mogelijk weer in actie en begint Nadine Visser aan haar jacht op een plak.

De 29-jarige Hassan is regerend olympisch en wereldkampioen op de 5.000 meter. Dat was ze eerder dit WK ook op de 10.000 meter en toen eindigde ze als vierde.

Nu wil Hassan op de 5.000 meter wel een medaille pakken en het liefst goud, al beseft ze dat ze niet zo goed is als in de afgelopen jaren. De Nederlandse nam na de Spelen van Tokio in 2021 lang vakantie en pakte pas enkele weken voor de WK de training op.

Nadine Visser en Zoë Sedney lopen in de series van de 100 meter horden en voor Visser mag het geen probleem zijn om door te gaan naar de halve finales. De Noord-Hollandse is er de laatste jaren steevast bij in de finales van de mondiale titeltoernooien en wil een keer een plak. Op de Spelen in Tokio finishte Visser als vijfde in de eindstrijd.

Mogelijk komt ook Lieke Klaver weer in actie

Mogelijk komt Bol ook weer in actie, want de vrouwen lopen de 4x400 meter estafette. Het is een risico om de Amersfoortse te sparen voor de finale, want Nederland moet wel door de series komen. Waarschijnlijk moet daarom ook Lieke Klaver aan de bak.

Ook de Nederlandse mannen lopen in de series van de 4x400 meter, het onderdeel waarop ze vorig jaar in Tokio verrasten met olympisch zilver.

Volledig programma zaterdag 23 juli

18.50 uur: Meerkamp mannen, 100 meter

19.40 uur: Meerkamp mannen, verspringen

20.20 uur: 100 meter horden vrouwen, series (Nadine Visser en Zoë Sedney)

21.00 uur: Verspringen vrouwen, kwalificatie

21.10 uur: Meerkamp mannen, kogelstoten

1.10 uur: Meerkamp mannen, hoogspringen

2.10 uur: 4x400 meter estafette vrouwen, series (Nederland)

2.40 uur: 4x400 meter estafette mannen, series (Nederland)

3.00 uur: Hink-stap-springen mannen, finale

3.10 uur: 800 meter mannen, finale

3.25 uur: 5.000 meter vrouwen, finale (Sifan Hassan)

3.35 uur: Speerwerpen mannen, finale

3.55 uur: Meerkamp mannen, 400 meter

4.30 uur: 4x100 meter estafette vrouwen, finale

4.50 uur: 4x100 meter estafette mannen, finale