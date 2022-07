De WK atletiek in Eugene is in volle gang en we hebben al aardig wat Nederlands succes gezien. NU.nl-sportverslaggever Rypke Bakker is ter plaatse en beantwoordt jullie vragen over het toernooi. Hier lees je de antwoorden op de beste en meest gestelde vragen.

Johan_Hink: Waarom worden de rugnummers nog steeds met veiligheidsspeldjes vastgemaakt ? Dat is toch niet van deze tijd?

"Het komt inderdaad wat ouderwets over, maar vooralsnog werkt dit het beste. Plakstrips geven geen zekerheid op de gladde stof van de sportkleding, zeker niet in combinatie met zweet en water."

"De veiligheidsspeldjes geven meer zekerheid. Het laatste wat een atleet wil is gedoe met de zogeheten bib tijdens een race. Overigens staat er tegenwoordig geen nummer op, maar de naam van de atleet."

Atleten dragen geen nummer meer op het shirt, maar alleen hun naam. Atleten dragen geen nummer meer op het shirt, maar alleen hun naam. Foto: Getty Images

Mirjam van Leeuwen: Ik lees dat Nederland de laatste jaren flink heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een topsportklimaat en daar worden nu de vruchten van geplukt. Wat heeft de atletiekbond concreet ondernomen?

"De Atletiekunie heeft geïnvesteerd in Topsportcentrum Papendal. Daar trainen nu bijna alle professionele atleten van Nederland dagelijks onder leiding van professionele coaches. En ze wonen er ook. Dat is anders dan vroeger, toen de Nederlandse atleten op verschillende plaatsen trainden en niet iedereen een topcoach ter beschikking had. En ook niet even goede faciliteiten. Toevallig benadrukte Anouk Vetter het belang van deze verandering, na haar zilveren meerkamp in Eugene."

"Dit vertelde ze: 'Als je nu op Papendal komt, dan is het een team. Dat was vroeger niet zo. De meerkampers trainden in die hoek, de sprinters aan de andere kant. Het waren eilandjes. Nu is het een eenheid. De sporters werken samen. En de coaches ook. Ze helpen elkaar en er is kennisoverdracht. Dat houdt iedereen scherp en dat zie je terug in de resultaten'."

Nederlandse atleten trainen samen op Papendal. Nederlandse atleten trainen samen op Papendal.

Terror_Oscar: Waarom worden de 400 meter en de 400 meter horden op dezelfde dag gehouden? Anders had Femke Bol op beide disciplines in actie kunnen komen. Kortom, hoe bepaalt de organisatie de indeling voor alle afstanden?

"Die indeling is al jaren bijna hetzelfde, maar af en toe wordt een kleine verandering doorgevoerd. Dit WK waren bijvoorbeeld de finales van de 200 meter op dezelfde dag. Dat was op de vorige WK's niet het geval."

"De organisatie houdt er rekening mee dat atleten aan meerdere disciplines mee kunnen doen en dan gaan het uiteraard om disciplines die technisch dicht bij elkaar liggen. De 5.000 en de 10.000 meter zijn bijvoorbeeld goed te combineren (zoals Sifan Hassan doet) en ook het kogelstoten en discuswerpen (zoals Jorinde van Klinken) doet."

"Toch blijft het puzzelen voor de organisatie, omdat je elke dag finales wil zien (dat is goed voor de kijkcijfers en de kaartverkoop) en een toernooi kan niet weken duren. Helaas vallen de 400 meter en de 400 meter horden daardoor op dezelfde dagen."

"De 400 meter is bovendien een zwaardere belasting dan bijvoorbeeld de 100 meter. Op de 100 meter lopen de atleten op een dag de halve finales én de finale, maar op de 400 meter is dit te zwaar (dan krijg je vermoeide atleten en dus mindere tijden in de finale)."

"De series, de halve finales en de finale zijn daardoor op verschillende dagen bij zowel de 400 meter horden als de 400 meter en dat neemt veel ruimte in in het schema. En dan zijn er ook nog de estafettenummers: 4x400 meter en de 4x400 meter mixed... Dat kan niet allemaal op verschillende dagen."

"Bovendien denk ik niet dat Bol de 400 meter horden én de 400 meter zou lopen als dat qua programma zou passen. Ze moet dan individueel zes races lopen en dat is een zware belasting. Ik vrees dat dat ten koste gaat van het resultaat."

Op de WK indoor kwam Femke Bol wel in actie op de 400 meter. Op de WK indoor kwam Femke Bol wel in actie op de 400 meter. Foto: Getty Images

BB_Erik: Waarom loopt Femke Bol niet ook de 400 meter? Als je haar tijden ziet op de estafette, dan is ze sneller dan Lieke Klaver. Haar splittijden daar zijn genoeg voor een medaille lijkt het.

"Bij de vorige vraag heb ik hier al deels antwoord op gegeven. Het is qua programma niet te combineren. De finale van de 400 meter horden begon 35 minuten na de finale van de 400 meter... En zelfs als de wedstrijden op verschillende dagen zouden zijn, dan is het fysiek nog heel zwaar. En waarschijnlijk té zwaar."

"Bol moet dus een keuze maken. Het klopt dat ze ook op de 400 meter de finale zou kunnen halen, maar ik denk (en haar coach ook) dat ze op de 400 meter horden nóg beter is en de kans op een medaille groter."

"Overigens staat de 400 meter horden indoor niet op het programma op EK's en WK's. Daar loopt Bol wel de 400 meter. In maart pakte ze op de WK indoor in Belgrado zilver op de 400 meter."

Anouk Vetter in actie op de afsluitende 800 meter. Anouk Vetter in actie op de afsluitende 800 meter. Foto: ANP

Afx2000: Sommige meerkampatleten zijn op een bepaald onderdeel niet heel goed, onder wie Vetter die steevast verliest op de 800 meter. Waarom wordt tijdens trainingen niet meer focus gelegd op de mindere onderdelen? Of gaat dat dan ten koste van prestaties op de andere onderdelen?

"Het lastige van de meerkamp is dat onderdelen fysiek ver uit elkaar liggen. Bij hoogspringen gebruik je andere spieren dan bij speerwerpen en de 800 meter is weer iets totaal anders. Een meerkampatleet is daardoor een bijzondere atleet: hij of zij kan bijna alles, alleen net iets minder dan gespecialiseerde atleten. Bij trainingen moet een meerkamper altijd afwegingen maken en de tijd is door het enorme aantal verschillende onderdelen beperkt."

"Vetter kan inderdaad veel punten winnen door veel op de 800 meter te trainen, maar het gevaar is dat dat fysiek ten koste gaat van bijvoorbeeld speerwerpen, het onderdeel waarop ze steevast uitblinkt."

"Toch is er hoop. Ik heb Vetter even naar haar 800 meter gevraagd en dit was haar antwoord: 'Ik ben meer een sprintster. De 800 meter is niet mijn natuurlijke loop, maar we zijn ermee bezig. Qua stijl ben ik het een en ander aan het uitvogelen. En tot 700 meter loop ik best goed, nu moet ik meer inhoud creëren voor het laatste stuk. Dan kan ik meer punten pakken'."