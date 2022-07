Noah Lyles heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met de snelste tijd sinds 2011 goud veroverd op de WK atletiek in Eugene. De Amerikaan klokte 19,31 en dat is de vierde tijd ooit.

De 25-jarige Lyles prolongeerde in het Hayward Field Stadium zo zijn wereldtitel, nadat hij in 2019 in Doha voor het eerst wereldkampioen werd op de dubbele sprintafstand.

Kenneth Bednarek (zilver in 19,77) en het pas achttienjarige supertalent Erriyon Knighton (brons in 19,80) zorgden voor een geheel Amerikaans WK-podium.

Er zijn maar twee mannen die ooit sneller waren dan Lyles donderdagavond (lokale tijd) in de WK-finale. Het wereldrecord staat sinds 2009 op 19,19, gelopen door Usain Bolt op de WK van 2009 in Berlijn. Op de Spelen van Peking een jaar eerder klokte de Jamaicaanse sprintlegende 19,30. Zijn landgenoot Yohan Blake staat tweede op de lijst met een tijd van 19,26 in 2011.

Uitslag finale 200 meter 1. Noah Lyles (VS) - 19,31

2. Kenneth Bednarek (VS) - 19,77

3. Erriyon Knighton (VS) - 19,80

4. Joseph Fahnbulleh (Liberia) - 19,84

5. Alexander Ogando (Dominicaanse Republiek) - 19,93

6. Jareem Richars (Trinidad en Tobago) - 20,08

7. Aaon Brown (Canada) - 20,18

8. Luxolo Adams (Zuid-Afrika) - 20,47

Noah Lyles scheurde na de finish zijn shirt stuk van blijdschap. Foto: Getty Images

Olympisch kampioen De Grasse meldt zich af

Een jaar geleden op de Spelen in Tokio moest Lyles nog genoegen nemen met brons. Het olympisch goud was toen voor de Canadees Andre De Grasse, die zich in Eugene afmeldde voor de 200 meter omdat kampt met de naweeën van corona.

Bij afwezigheid van De Grasse was Lyles een klasse apart. Na de finish scheurde hij in alle euforie zijn shirt stuk, waarna hij met ontbloot bovenlijf een ereronde liep.

Bij de vrouwen ging donderdagavond (lokale tijd) de wereldtitel op de 200 meter naar Shericka Jackson, die de snelste tijd deze eeuw liep. De Jamaicaanse klokte 21,45, terwijl het wereldrecord al 34 jaar met 21,34 op naam staat van Florence Griffith-Joyner.