Shericka Jackson heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met de tweede tijd ooit goud veroverd op de 200 meter bij de WK in Eugene. De Jamaicaanse klokte 21,45.

Florence Griffith-Joyner is de enige vrouw die ooit sneller was dan de 28-jarige Jackson. De in 1998 overleden Amerikaanse snelde op de Spelen van 1988 in Seoul naar tijd van 21,34 en dat is al 34 jaar het wereldrecord.

Jackson was in het in het Hayward Field Stadium flink sneller dan de concurrentie. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die afgelopen weekend wereldkampioen werd op de 100 meter, veroverde zilver in 21,81 en het brons was voor de Britse Dina Asher-Smith in 22,02.

Met haar sensationeel snelle tijd liep Jackson ook het record van Dafne Schippers uit de boeken. De Nederlandse liep in de finale in 2015 in Peking 21,63 en dat was de snelste tijd ooit op een WK. De 21,63 van Schippers is nog wel het Europese record.

Snelste tijden ooit op 200 meter bij de vrouwen 1. Florence Griffith-Joyner - 21,34 (1988)

2. Shericka Jackson - 21,45 (2022)

3. Elaine Thompson-Herah - 21,53 (2021)

4. Shericka Jackson - 21,55 (2022) - 21,55

5. Florence Griffith-Joyner - 21,56 (1988)

Recordtijd Griffith-Joyner komt in zicht

De Jamaicaanse vrouwen komen de laatst twee jaar al steeds dichter in de buurt van het wereldrecord van de legendarische Griffith-Joyner, die met 10,49 ook al 34 jaar het wereldrecord op de 100 meter achter haar naam heeft staan.

Op de Spelen vorig jaar klokte Elaine Thompson-Herah 21,53 en een maand geleden liep Jackson 21,55. Met 21,45 dook Jackson daar in Eugene nog eens onder.