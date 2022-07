Shericka Jackson heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met de tweede tijd ooit goud veroverd op de 200 meter bij de WK atletiek in Eugene. De Jamaicaanse klokte 21,45 en daarmee is Dafne Schippers haar kampioenschapsrecord kwijt.

Florence Griffith-Joyner is de enige vrouw die ooit sneller was dan de 28-jarige Jackson. De in 1998 overleden Amerikaanse snelde op de Spelen van 1988 in Seoul naar een tijd van 21,34 en dat is al 34 jaar het wereldrecord.

Jackson was in het in het Hayward Field Stadium flink sneller dan de concurrentie. Shelly-Ann Fraser-Pryce, die afgelopen weekend wereldkampioen werd op de 100 meter, veroverde zilver in 21,81 en het brons was voor de Britse Dina Asher-Smith in 22,02.

Met haar sensationeel snelle tijd liep Jackson ook het record van Schippers na zeven jaar uit de boeken. De Nederlandse noteerde in de finale in 2015 in Peking 21,63 en dat was de snelste tijd ooit op een WK. De 21,63 van Schippers is nog wel het Europese record en wereldwijd is het nu de achtste tijd ooit.

Snelste tijden ooit op 200 meter bij de vrouwen 1. Florence Griffith-Joyner - 21,34 (1988)

2. Shericka Jackson - 21,45 (2022)

3. Elaine Thompson-Herah - 21,53 (2021)

4. Shericka Jackson - 21,55 (2022)

5. Florence Griffith-Joyner - 21,56 (1988)

Dolle vreugde na de finish bij Shericka Jakson. Foto: Getty Images

Recordtijd Griffith-Joyner komt in zicht

De Jamaicaanse vrouwen komen al twee jaar steeds dichter in de buurt van het wereldrecord van de legendarische Griffith-Joyner, die met 10,49 ook al 34 jaar het wereldrecord op de 100 meter achter haar naam heeft staan.

Op de Spelen vorig jaar klokte Elaine Thompson-Herah 21,53 en een maand geleden liep Jackson 21,55. Met 21,45 dook Jackson daar in Eugene nog eens onder.

Fraser-Pryce blijft door haar tweede plaats op tien wereldtitels staan. De 34-jarige sprintster heeft nog een keer WK-goud nodig om haar legendarische landgenoot Usain Bolt te evenaren.

Bij de mannen kroonde Noah Lyles zich met de vierde tijd ooit tot wereldkampioen op de 200 meter. De Amerikaan klokte 19,31.

Uitslag finale 200 meter 1. Shericka Jackson (Jamaica) - 21,45

2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) - 21,81

3. Dina Asher-Smith (Groot-Brittannië)

4. Aminatou Seyni (Ivoorkust) - 22,12

5. Abby Steiner (VS) - 22,26

6. Tamara Clark (VS) - 22,32

7. Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 22,39

8. Mujinga Kambundji (Zwitserland) - 22,55