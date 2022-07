Tony van Diepen is er in de nacht van donderdag op vrijdag niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken bij de WK atletiek in Eugene. De Nederlander eindigde als zesde in zijn serie in de halve finales.

De eerste twee van elke serie gingen door, plus twee tijdsnelsten. Van Diepen lag tot 600 meter in kansrijke positie, maar in het laatste stuk kon hij het hoge tempo niet volhouden. Hij finishte in een tijd van 1.46,70.

De Keniaan Emmanuel Kipkurui Korir was met 1.45,38 de snelste in de race van Van Diepen, die in het Hayward Field Stadium voor het eerst in de halve finales stond op een WK.

"Dit is mijn beste prestatie ooit op een WK, dus wat dat betreft mag ik tevreden zijn", zei de 26-jarige Van Diepen in een eerste reactie na de race. "Maar ik had gehoopt dat ik beter zou lopen."

Tony van Diepen liep lange tijd in kansrijke positie. Tony van Diepen liep lange tijd in kansrijke positie. Foto: ANP

'Op de EK is een medaille het doel'

Van Diepen won de afgelopen jaren vooral prijzen met de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter estafette. Hij pakte olympisch zilver in Tokio, goud op World Relays en de EK indoor en dit voorjaar nog brons met de 4x400 op de WK indoor in Belgrado.

In Eugene liep Van Diepen op de openingsdag van de WK met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol naar zilver op de 4x400 meter gemengd.

De WK is nog niet voorbij voor Van Diepen, want komend weekend komt hij ook nog in actie met de estafettemannen op de 4x400 meter. De Noord-Hollander doet volgende maand bovendien mee aan de EK in München. "Daar moet ik wel de finale halen. Een medaille is het doel."