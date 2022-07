Een jaar na olympisch brons in Tokio wil Femke Bol vrijdag zilver of goud in de finale van de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De opdracht is zwaar - ze moet afrekenen met de twee beste atletes ooit op de 400 meter horden - maar niet onmogelijk. "Femke verkeert in de vorm van haar leven."

De top tien van snelste tijden ooit op de 400 meter horden telt maar drie namen: Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin en Bol. En die drie strijden vrijdag in het Hayward Field Stadium in een directe confrontatie om de wereldtitel.

Het wordt Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic tegen elkaar, maar dan op een atletiekbaan. "Exact, dat is geen gekke vergelijking", zegt Laurent Meuwly, de coach van de Nederlandse 400 meterlopers. "Dit zijn de drie beste hordenloopsters ooit op de 400 meter."

In de Verenigde Staten zien ze het nog net even anders. Daar draait het nu vooral om McLaughlin, de Amerikaanse die in Tokio in een wereldrecord (51,46 seconden) goud pakte. Onlangs scherpte ze die mondiale toptijd aan tot 51,41 en nu hoopt het land op weer een wereldrecord in de eindstrijd in Eugene.

Amerikaanse media omschrijven de 22-jarige McLaughlin als "een talent dat maar één keer per generatie voortkomt". Ze lijkt in alle opzichten de opvolger van haar tien jaar oudere landgenote en rivale Muhammad, de olympisch kampioene van 2016. Maar dan nog sneller. Meuwly: "Het kan vrijdag zomaar weer een wereldrecord worden van McLaughlin. Een tijd van 51,30 of 51,20 is mogelijk."

Snelste tijden ooit op de 400 meter horden 1. Sydney McLaughlin - 51,41 (2022)

2. Sydney McLaughlin - 51,46 (2021)

3. Dalilah Muhammad - 51,58 (2021)

4. Sydney McLaughlin - 51,61 (2022)

5. Sydney McLaughlin - 51,90 (2021)

6. Femke Bol - 52,03 (2021)

Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin en Femke Bol na de olympische finale in Tokio. Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin en Femke Bol na de olympische finale in Tokio. Foto: Getty Images

'Sydney en Dalilah halen het beste in mij naar boven'

Het is nog maar 27 dagen geleden dat McLaughlin voor de tweede keer binnen een jaar een wereldrecord liep. Het zijn tijden waar de 22-jarige Bol nu nog ver vandaan zit. "Maar ik schrik er niet van, omdat ik weet hoe goed Sydney is", zei Bol woensdag in Eugene na de halve finales. "Ik ken haar talent, ik weet hoe hard ze ervoor werkt."

De vraag is hoe realistisch de gedachte is dat Bol vrijdag McLaughlin aftroeft in de finale. Ze zal waarschijnlijk harder moeten lopen dan ze ooit gedaan heeft om een kans te maken op goud. "Ik weet dat Sydney en ook Dalilah het beste in mij naar boven halen. Ik moet mijn eigen race lopen en dan hoop ik dat ze me op het laatste stuk extra pushen. Dan kan ik een supertijd lopen."

De vorige keer dat het tot een confrontatie tussen Bol, McLaughlin en Muhammed kwam, op de Spelen in Tokio, gebeurde dat ook. Bol liep met 52,03 een persoonlijk record en daarmee ook een Nederlands én Europees record. Maar zowel Muhammad als McLaughlin was beter.

In de halve finales in Eugene liep Bol wel al sneller dan Muhammed, die aan de laatste jaren van haar carrière bezig is. Maar het gat met McLaughlin blijft groot. Meuwly: "Op papier heeft Femke geen grote kans om McLaughlin te verslaan. Maar op de baan kan het een ander verhaal zijn. Met de drie beste atletes naast elkaar kan er van alles gebeuren."

Muhammad, Bol en McLaughlin tijdens de olympische finale. Muhammad, Bol en McLaughlin tijdens de olympische finale. Foto: Getty Images

'Bol moet McLaughlin uit haar comfortzone halen'

Meuwly put hoop uit het feit dat McLaughlin niet gewend is om tegen generatiegenote Bol te lopen. Op jeugdtoernooien kwam de Amersfoortse vooral in actie op de 400 meter, waarna ze pas in 2019 de overstap maakte naar horden. Ze bleek een natuurtalent. In twee jaar tijd klom Bol op tot de wereldtop, maar zonder directe confrontaties met Muhammad en McLaughlin. Het Amerikaanse tweetal loopt louter wedstrijden op het Amerikaanse continent en niet in Europa.

Meuwly: "Femke moet ervoor zorgen dat ze Sydney uit haar comfortzone haalt. Zo kan ze haar verslaan. Een moment van twijfel kan de situatie veranderen. Dan kan Femke haar kans grijpen."

Bol zelf zegt vooral veel zin te hebben in de strijd met Muhammad en McLaughlin. Ze wil in de finale onder de 52 seconden duiken, maar over medailles, laat staan de kleur, is ze minder uitgesproken. "Maar geloof mij, Femke is hongeriger dan ooit", vertelt Meuwly. "Dat komt door een bewuste keuze. Vorig jaar heeft ze een druk programma gedraaid richting de Spelen, omdat ze ervaring op moest doen. Ze moest leren hoe het was om als favoriete aan een Diamond League-wedstrijd mee te doen en te winnen."

Inmiddels heeft Bol die ervaring. "Daardoor kunnen we in 2022 een rustiger wedstrijdprogramma draaien. Meer tijd om specifiek trainen, waardoor Femke nu technisch beter is dan tijdens de Spelen. Ze heeft zich op alle vlakken verbeterd. Én ze verkeert in de vorm van haar leven. Ja, ik verwacht dat Femke vrijdag sneller loopt dan in Tokio. Hopelijk is dat genoeg om Muhammed en McLaughlin te verslaan."