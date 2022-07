Op de achtste dag van de WK atletiek in Eugene is Lieke Klaver de eerste Nederlander ooit in de finale van de 400 meter, terwijl Femke Bol op jacht gaat naar goud op de 400 meter horden. En dan komen er vrijdag (Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag) nog veel meer Nederlanders in actie.

Een jaar na het olympisch brons van Tokio staat Bol opnieuw voor een titanenstrijd op de 400 meter horden. De kans is groot dat ze ook in het Hayward Field Stadium een medaille pakt, maar de vraag is welke kleur. Regerend wereldkampioen Dalilah Muhammad en regerend olympisch kampioen Sydney McLaughlin zijn haar enige serieuze concurrenten.

Beide Amerikaanse vrouwen waren op de Spelen sneller dan de 22-jarige Bol, maar inmiddels noteert de Amersfoortse betere tijden dan de ervaren Muhammad (32). McLaughlin (22) is nog wel een klasse apart. Vorige maand scherpte zij haar eigen wereldrecord aan tot 51,41.

Op de 400 meter is het voor Klaver al een enorme prestatie dat ze de finale gehaald heeft. Een medaille lijkt te hoog gegrepen, maar wellicht loopt ze wel weer een Nederlands record. De Noord-Hollandse verbeterde dit WK al twee keer de nationale toptijd, die nu op 50,18 staat.

Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin en Femke Bol tijdens de Spelen in Tokio. Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin en Femke Bol tijdens de Spelen in Tokio. Foto: Getty Images

Twee Nederlanders in actie bij het polsstokhoogspringen

In de kwalificatie van het polsstokhoogspringen komen liefst twee Nederlandse mannen in actie: Menno Vloon en Rutger Koppelaar. Beiden haalde nog nooit een WK-finale. Op de WK van 2017 eindigde de kwalificatie van Vloon abrupt en pijnlijk. Bij zijn eerste sprong kwam hij verkeerd terecht, waarna hij de baan in een rolstoel verliet.

Het is ook de dag van de series van de 4x100 meter, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Beide teams zijn niet meer zo sterk als voorheen en zitten in een opbouwfase.

Bij de mannen is de 38-jarige Churandy Martina er niet meer bij en bij de vrouwen ontbreken de ervaren Jamile Samuel en Dafne Schippers.

Volledig programma vrijdag 22 juli

6.15 uur: 35 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

2.05 uur: Polsstokhoogspringen mannen, kwalificatie (Menno Vloon en Rutger Koppelaar)

2.40 uur: 4x100 meter estafette vrouwen, series (Nederland)

3.05 uur: 4x100 meter estafette mannen, series (Nederland)

3.20 uur: Speerwerpen vrouwen, finale

3.35 uur: 800 meter vrouwen, halve finales

4.15 uur: 400 meter vrouwen, finale (Lieke Klaver)

4.35 uur: 400 meter mannen, finale

4.50 uur: 400 meter horden vrouwen, finale (Femke Bol)