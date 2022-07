Lieke Klaver is dolgelukkig met het bereiken van de finale op de 400 meter bij de WK atletiek in Eugene. De 23-jarige Noord-Hollandse schreef in de nacht van woensdag op donderdag na uren vol zenuwen en angst historie door als eerste Nederlander ooit de finale op dit onderdeel te bereiken.

"Ben ik echt de eerste? Vet", reageert Klaver, die in de halve finales met een tijd van 50,18 seconden ook nog eens een Nederlands record liep. "Dit voelt zó bijzonder. Alsof ik nu met de grote mensen meedoe."

Klaver onderstreepte in de halve finales in het Hayward Field Stadium dat ze in topvorm is dit WK. Ze was afgelopen weekend een belangrijke schakel in de gemengde estafetteploeg die zilver veroverde op de 4x400 meter en in de series van de 400 meter liep ze ook al een Nederlands record.

Vrijdag in de finale wil ze haar Nederlands record weer aanscherpen, ook al wordt dat al haar vijfde race op dit WK. "Ik train niet voor niets de poten uit mijn lijf. Dat doe ik niet om hier maar een keer te lopen. We trainen verschrikkelijk hard. Soms denk ik: waarom moet het zo hard? Dit is pittig. Nu weet ik weer waarom. Ik kan vrijdag weer het uiterste van mijn lichaam vragen omdat ik weet dat het dat aankan."

Ongeloof bij Lieke Klaver na de finish van de 400 meter. Ongeloof bij Lieke Klaver na de finish van de 400 meter. Foto: ANP

'Ik vond het een beetje eng'

Klaver hoopt wel dat ze richting de finale minder zenuwachtig is dan voor de halve eindstrijd. "De zenuwen die ik had, heb ik nog nooit gevoeld. Het ging de hele dag door", vertelt Klaver, die er vlak voor de race met haar coach Bram Peters over sprak.

"Hij vroeg: 'Hoe voel je je?' Ik zei dat ik het eng vond om een halve finale te lopen op een WK. Ik was bang, maar door die angst verdwenen mijn zenuwen een beetje. En hij reageerde met: 'Ik begrijp wat je bedoelt'."

De dertigjarige Peters, voormalig 400 meterloper, herkende het gevoel. "Hij legde uit dat hij ooit bijna een jaar zenuwachtig is geweest voor een race. Maar op de dag zelf voelde hij vooral angst en waren de zenuwen weg. En vervolgens liep hij een toptijd. Die boodschap was fijn. Ik heb nu hetzelfde meegemaakt. Hopelijk kan ik het vrijdag in de finale weer laten zien."