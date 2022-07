Discuswerpster Jorinde van Klinken is trots en blij na haar vierde plaats op de WK atletiek in Eugene, al verliep haar finale woensdag (lokale tijd) verre van zorgeloos. De 22-jarige Nederlandse werd geteisterd door steken in haar buik.

"In het begin van de finale voelde ik ineens steken", vertelt Van Klinken, die in de eindstrijd niet zo ver wierp als maandag in de kwalificatie (64,97 om 65,66 meter). "Na de derde worp werd het heviger. Alsof mijn ingewanden uit mijn buik getrokken werden."

Door de steken werd het voor Van Klinken een kwestie van overleven. "Ik kon niet anders dan focussen op mijn techniek en er niet te veel mee bezig te zijn. En ik heb een paar paracetamols genomen, maar die begonnen pas na de finale echt te werken."

Het was niet de eerste keer dat Van Klinken tijdens een wedstrijd last had van steken in de buik. "Ik heb het twee keer eerder gehad. Vorige keer zei de arts dat het mogelijk door de draai vanuit mijn heup komt, dat het bepaalde spieren zijn."

Top 6 WK-finale discuswerpen 1. Feng Bin (China) - 69,12 meter

2. Sandra Perkovic (Kroatië) - 68,45

3. Valarie Allman (VS) - 68,30

4. Jorinde van Klinken (Nederland) - 64,97

5. Claudine Vita (Duitsland) - 64,24

6. Liliana Cá (Portugal) - 63,99

De Chinese Feng Bin kroonde zich tot wereldkampioen. De Chinese Feng Bin kroonde zich tot wereldkampioen. Foto: Getty Images

'Ze keken naar me als bange haasjes'

Van Klinken, die in het Hayward Field Stadium voor het eerst in de finale van een groot toernooi stond, denkt niet dat de steken het gevolg waren van spanning. "Ik was het meest ontspannen van alle finalisten. Vanmorgen stond ik vol vertrouwen op en zag ik iedereen als bange haasjes naar me kijken. Toen dacht ik: dit wordt leuk. Stress kan het dus niet zijn. Heel misschien onbewust."

Van Klinken wil de fysieke problemen ook niet als excuus gebruiken voor haar prestatie in de finale. "Het zou kunnen dat ik zonder die steken verder was gekomen, maar dat weet je nooit. Ik ga dat niet beweren."

Bovendien is de Assense, die in de Verenigde Staten studeert en woont, al meer dan tevreden. "Op dit moment mag ik superblij zijn met een vierde plek. Ik ben op mijn 22e de vierde discuswerper van de wereld, dat is bizar."

Jorinde van Klinken in actie in de finale. Jorinde van Klinken in actie in de finale. Foto: ANP

'Ook met kogel wil ik het podium halen'

De vierde plaats van Van Klinken is zelfs de beste prestatie ooit van een Nederlandse atlete bij het discuswerpen op een WK. Mede doordat bijna al haar concurrenten een stuk ouder zijn, zou het zomaar het begin kunnen zijn van een mooie en succesvolle carrière. Te beginnen op de EK atletiek volgende maand in München. "Daar wil ik wél een medaille pakken."

Bijzonder is dat Van Klinken ook actief is als kogelstootster. Ze presteert tot dusver beter als discuswerpster, maar dat maakt haar niet minder ambitieus.

"Ik word nu vooral als discuswerper neergezet, omdat ik als kogelstootster meer in een leerproces zit. Maar ook met de kogel wil ik in München het podium halen. Twee EK-medailles, daar ga ik voor."