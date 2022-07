Jorinde van Klinken heeft in de nacht van woensdag op donderdag net niet kunnen stunten met een WK-medaille bij het discuswerpen. De 22-jarige Assense eindigde in het Hayward Field Stadium in Eugene als vierde in haar eerste finale.

Van Klinken had in zes pogingen 64,97 meter als beste afstand. De Chinese Bin Feng won goud met 69,12. Zilver was er voor de Kroatische Sandra Perkovic (68,45) en de bronzen medaille ging naar de Amerikaanse favoriete Valarie Allman (68,30).

De vierde plaats van Van Klinken is de beste prestatie ooit van een Nederlandse atlete bij het discuswerpen op een WK. Ria Stalman, olympisch kampioen in 1984, eindigde op de WK van 1983 in Helsinki als zevende.

Drie jaar geleden op de WK in Doha kwam Van Klinken niet door de kwalificatie. Afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio haalde ze evenmin de eindstrijd.

Top zes WK-finale discuswerpen 1. Bin Feng (China) - 69,12

2. Sandra Perkovic (Kroatië) - 68,45

3. Valarie Allman (VS) - 68,30

4. Jorinde van Klinken (Nederland) - 64,97

5. Claudine Vita (Duitsland) - 64,24

6. Liliana Cá (Portugal) - 63,99

De medaillewinnaressen bij het discuswerpen. De medaillewinnaressen bij het discuswerpen. Foto: Getty Images

Van Klinken wilde voorbeeld Schilder volgen

Van Klinken is ook actief als kogelstootster en kwam op dat onderdeel ook uit op de WK in Eugene. Ze haalde de finale niet en zag vervolgens landgenote Jessica Schilder brons pakken. In de eindstrijd van het discuswerpen wilde Van Klinken dat voorbeeld volgen.

De in de Verenigde Staten woonachtige Van Klinken is de laatste jaren bezig aan een knappe opmars. Vorig jaar sierde ze lange tijd de eerste plaats op de wereldranglijst met een worp van 70,22 meter. In de finale in Eugene kwam ze niet in de buurt van de 70 meter.

Van Klinken wierp bij haar vijfde poging 64,97, terwijl Feng al bij haar eerst poging tot 69,12 kwam en dat bleek de gouden worp.

Volgende maand doet Van Klinken ook mee aan de EK in München en dan wil ze zowel bij het kogelstoten als bij het discuswerpen een medaille pakken.