Lieke Klaver heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag als eerste Nederlander ooit geplaatst voor de WK-finale op de 400 meter. De Noord-Hollandse liep bovendien opnieuw een Nederlands record in Eugene. Bij de mannen redde Liemarvin Bonevacia het niet in de halve finales.

De 23-jarige Klaver liep in haar heat van de halve finales naar de tweede plaats in 50,18. Die klassering gaf haar direct toegang tot de eindstrijd in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd).

Met die 50,18 scherpte de Noord-Hollandse haar eigen Nederlands record aan. Zondag in de series klokte ze 50,24 en daarmee liep ze toen het Nederlands record van Femke Bol (50,37) uit de boeken.

Klaver, die ook goed is op de 200 meter, staat bekend als een snelle starter, maar in de halve finales in Eugene wist ze dat ook door te trekken tot de finish.

De finalisten van de 400 meter 1. Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 49,55

2. Marileidly Paulino (Dominicaanse Republiek) - 49,98

3. Candice McLeod (Jamaica) - 50,05

4. Sada Williams (Barbados) - 50,12

5. Fiordaliza Cofil (Dominicaanse Republiek - 50,14

6. Lieke Klaver (Nederland) - 50,18

7. Stephanie Ann McPherson (Jamaica) - 50,56

8. Anna Kielbasinska (Polen) - 50,65

Ongeloof bij Lieke Klaver na de finish. Ongeloof bij Lieke Klaver na de finish. Foto: Getty Images

Klaver met zesde tijd naar finale

Klaver was dolblij met haar prestatie en zat vlak na de finish vol ongeloof op de baan. Alleen de Dominicaanse Fiordaliza Cofil (50,14) was sneller dan Klaver in de heat.

Over het hele veld bezien noteerde Klaver de zesde tijd. In totaal gingen acht vrouwen door en de snelste was Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's, die ook de favoriet is voor de wereldtitel. De Dominicaanse Marileidly Paulino was de enige andere atlete onder de 50 seconden.

Het zou een enorme verrassing zijn als Klaver in de finale naar een plak loopt. Afgelopen vrijdag pakte ze met de estafetteploeg zilver op de 4x400 meter mixed.

Lieke Klaver liep dit WK al twee keer een Nederlands record op de 400 meter. Lieke Klaver liep dit WK al twee keer een Nederlands record op de 400 meter. Foto: Getty Images

Bonevacia grijpt naast plek in eindstrijd

Ook bij de mannen is het nooit een Nederlander gelukt de WK-finale te halen op de 400 meter, maar vorig jaar stond Bonevacia wel in de eindstrijd op de Olympische Spelen in Tokio.

In Eugene ging de 33-jarige Bonevacia voor een plek in de eindstrijd, maar dat lukte niet. De Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als zesde. De tijd van Bonevacia was 45,50 en dat was ruim een seconde boven zijn Nederlands record (44,48).

In de series had Bonevacia zich nog redelijk makkelijk naar de halve finales gewerkt, maar zijn vierde race in zes dagen eiste kennelijk zijn tol. Hij trok in de tweede bocht wel goed door, maar kon op het laatste stuk naar de finish niet nog eens versnellen en viel terug.

De Amerikaan Michael Norman was de snelste van de drie heats in de halve finales. Hij liep 44,30.

Liemarvin Bonevacia eindigde als zesde in zijn heat in de halve finales. Liemarvin Bonevacia eindigde als zesde in zijn heat in de halve finales. Foto: ANP

Van Diepen overtuigend naar halve finales 800 meter

Op de 800 meter was er in de nacht van woensdag op donderdag wel Nederlands succes bij de mannen. Tony van Diepen plaatste zich overtuigend voor de halve finales, die in de nacht van donderdag op vrijdag op het programma staan in het Hayward Field Stadium.

De 26-jarige Van Diepen eindigde in zijn serie als tweede in een tijd van 1.46,59 en plaatste zich direct. Hij moest alleen de Algerijn Djamel Sedjati (1.46,39) voor laten gaan.

Het is voor het eerst dat Van Diepen de series overleeft op een groot toernooi en een finaleplek is zijn doel. Eerder dit jaar scherpte hij zijn persoonlijk record aan tot 1.44,12 en daarmee staat hij op de elfde plaats op de wereldranglijst.