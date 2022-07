Sifan Hassan heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst voor de finale van de 5.000 meter bij de WK atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was ruim voldoende om door te gaan.

Hassan wilde zo min mogelijk krachten verspillen. Ze hing lange tijd achterin de kopgroep. In de laatste ronde schoof ze naar voren en finishte als derde in een tijd van 14.52,54, terwijl een plek bij de eerste vijf volstond om direct door te gaan.

De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. Afgelopen weekend eindigde ze op de 10.000 meter als vierde.

Hassan was titelverdediger op de 10.000 meter en dat is ze ook op de 5.000 meter. Ze is tevens regerend olympisch kampioen op beide afstanden.