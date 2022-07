Sifan Hassan heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst voor de finale van de 5.000 meter bij de WK atletiek in Eugene. Op de 400 meter horden haalde Femke Bol overtuigend de eindstrijd.

Hassan finishte als derde in haar serie en dat was ruim voldoende om door te gaan. De Nederlandse wilde zo min mogelijk krachten verspillen. Ze hing lange tijd achterin de groep, maar kwam geen moment in de problemen. In de laatste ronde schoof ze naar voren en finishte als derde in een tijd van 14.52,89, terwijl een plek bij de eerste vijf volstond om direct door te gaan.

"Het doel was de top vijf halen en dat is gelukt", zei Hassan, die terugkeek op een makkelijke race. "Ik heb niet eens echt hoeven versnellen. Dit was goed zo."

De Ethiopische Letesenbet Gidey, die zaterdag wereldkampioen werd op de 10.000 meter, was de snelste in 14.52,27 en Caroline Chepkoech Kipkirui, die loopt voor Kazachstan, was in 14.52,54 ook net iets sneller dan Hassan.

Sifan Hassan hing lange tijd achterin de groep om krachten te sparen. Sifan Hassan hing lange tijd achterin de groep om krachten te sparen. Foto: ANP

Koster grijpt naast finaleplaats

Maureen Koster liep in de andere serie van de 5.000 meter en zij greep naast een plek in de finale. De 30-jarige Zuid-Hollandse eindigde in haar serie als negende in een tijd van 15.18,17. Dat was de 21e tijd over het hele veld, terwijl in de finale plek is voor vijftien atleten.

De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. Op de 10.000 meter eindigde ze als vierde.

Hassan was titelverdediger op de 10.000 meter en dat is ze ook op de 5.000 meter. Ze is tevens regerend olympisch kampioen op beide afstanden.

Femke Bol noteerde de tweede tijd in de halve finales van de 400 meter horden. Femke Bol noteerde de tweede tijd in de halve finales van de 400 meter horden. Foto: Getty Images

Bol de snelste in haar heat

Op de 400 meter horden plaatste Bol zich zoals verwacht zonder zich echt te hoeven inspannen. Ze was met een tijd van 52,84 de snelste in haar heat.

De 22-jarige Bol jaagt vrijdag in de finale in het Hayward Field Stadium op haar tweede WK-medaille, nadat ze afgelopen weekend zilver veroverde met de estafetteploeg op de 4x400 meter mixed. Ook op de 400 meter horden mag een medaille van Bol verwacht worden. De Hilversumse veroverde vorig jaar al brons op de Spelen in Tokio.

Het goud was toen voor Sydney McLaughlin en regerend wereldkampioen Dalilah Muhammad pakte zilver. De twee Amerikaanse vrouwen zijn ook nu de grote concurrente van Bol.

De 22-jarige McLaughlin, met 51,41 wereldrecordhouder, was met 52,17 de snelste in de halve finales, gevolgd door de 52,82 van Bol. De 32-jarige Muhammad klokte 53,28.