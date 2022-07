Op de zevende dag van de WK atletiek in Eugene gaat Tony van Diepen voor een finaleplaats op de 800 meter. Donderdag (Nederlandse tijd in de nacht van donderdag op vrijdag) is ook de dag van de mannen- en de vrouwenfinale op de 200 meter.

De 26-jarige Van Diepen heeft het nu al beter gedaan dan op de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio, want toen haalde hij de halve finales niet. Het zou een verrassing zijn als hij in het Hayward Field Stadium doorstoot naar de eindstrijd.

Vanuit internationaal oogpunt zijn de finales van de 200 meter het meest interessant. Bij de vrouwen wil Shelly-Ann Fraser-Pryce opnieuw toeslaan, nadat afgelopen weekend de 100 meter won. De 36-jarige Jamaicaanse jaagt op haar elfde wereldtitel en daarmee zou ze haar illustere landgenoot Usain Bolt evenaren.

Bij de mannen is de Amerikaan Noah Lyles favoriet, maar zijn landgenoot Erriyon Knighton kan zomaar voor een sensatie zorgen. De achttienjarige Knighton noteert snellere tijden dan Bolt op die leeftijd deed.

Volledig programma donderdag 21 juli

2.05 uur: Speerwerpen mannen, kwalificatiegroep A

2.10 uur: 800 meter vrouwen, series

3.10 uur: 5.000 meter mannen, series

3.20 uur: Hink-stap-springen mannen, kwalificatie

3.35 uur: Speerwerpen mannen, kwalificatiegroep B

4.00 uur: 800 meter mannen, halve finales (Tony van Diepen)

4.35 uur: 200 meter vrouwen, finale

4.50 uur: 200 meter mannen, finale