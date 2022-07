De Nederlandse volleyballers hebben zich woensdag niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor bij de laatste acht met 1-3 van Italië.

Oranje kwam in Bologna op voorsprong tegen Italië, maar ging uiteindelijk in vier sets onderuit: 25-21, 22-25, 13-25 en 22-25.

Bondscoach Piazza begon tegen Italië met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Bennie Tuinstra, Fabian Plak, Twan Wiltenburg en libero Robbert Andringa. Nederland speelde goed mee en profiteerde aan het einde van de eerste set van enkele fouten van de Italianen en van een challenge die in het voordeel van Oranje uitviel.

In de tweede set nam Italië afstand van Nederland, dat te veel fouten maakte. Nederland kwam nog terug tot 21-20, maar leverde de set toch in. In het derde bedrijf overklasten de Italianen de nummer twaalf van de wereld.

Nederland probeerde in de vierde set dicht bij de Europees kampioen te blijven, maar bij 10-9 scoorde Italië drie keer en nam het een wat ruimere voorsprong. De formatie van Piazza kwam nog terug tot 18-18, maar kon daarna niet doordrukken. Op het tweede van drie matchpoints maakten de Italianen het af.

Nederland won de eerste set tegen Italië. Nederland won de eerste set tegen Italië. Foto: Getty Images

Oranje haalde ternauwernood finaleronde

Anderhalve week geleden bereikte Nederland ternauwernood de kwartfinales van de Nations League. Toen verloor Oranje ook van Italië (0-3), maar plaatste de ploeg zich dankzij een nederlaag van Polen bij Slovenië (1-3).

Het was voor het eerst sinds 2002 dat de Nederlandse volleyballers de finaleronde haalden van de landencompetitie, die eerder de World League heette. Vorig jaar eindigden ze op de veertiende plek in de Nations League.

Italië is de nummer vijf van de wereld en treft in de halve eindstrijd Frankrijk of Japan. De andere halve finale gaat tussen de Verenigde Staten en de winnaar van Polen-Iran. De VS klopte woensdag titelverdediger Brazilië met 3-1.