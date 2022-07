Handbalster Danick Snelder komt voorlopig niet in actie. De aanvoerder van Oranje is deze week geopereerd aan haar knie en moet lange tijd revalideren, schrijft ze woensdag op Instagram.

"Helaas is het seizoen niet begonnen zoals ik had gehoopt", schrijft Snelder, die uitkomt voor de Duitse club SG BBM Bietigheim. "Het is nu dag twee na mijn operatie. Tijd dus om te revalideren."

"Mijn geduld wordt opnieuw op de proef gesteld en ik moet vanaf nul beginnen. Maar het begin is er en ik weet dat ik het kan."

Voor Snelder wordt het vermoedelijk een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn voor het EK. Dat toernooi, dat wordt gehouden in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro, duurt van 4 tot en met 20 november.

Nederland is op het EK gekoppeld aan olympisch kampioen Frankrijk, Roemenië en Noord-Macedonië. Twee jaar geleden kwam de wereldkampioen van 2019 bij de Europese titelstrijd niet verder dan de zesde plaats.