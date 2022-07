Schaker Magnus Carlsen zal zijn wereldtitel volgend jaar niet verdedigen, maakte de 31-jarige Noor woensdag bekend in zijn podcast The Magnus Effect. De vijfvoudig wereldkampioen zegt niet gemotiveerd genoeg te zijn om een wedstrijd te spelen.

Carlsen is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel. Destijds onttroonde hij op 22-jarige leeftijd Viswanathan Anand uit India. Sindsdien greep de Noor ook de wereldtitel in 2014, 2016, 2018 en 2021.

"Ik heb niet het gevoel dat ik nog veel te winnen heb", zegt Carlsen over zijn besluit. "Ik houd bovendien niet echt van de kampioenswedstrijden. Hoewel ik zeker weet dat de wedstrijd om historische redenen interessant zou kunnen zijn, zie ik het niet zitten om eraan deel te nemen. Daarom heb ik besloten dat ook niet te doen."

Carlsen zegt dat hij lang heeft nagedacht tot hij de knoop doorhakte en zijn beslissing wereldkundig maakte. "Misschien wel langer dan een jaar. Sowieso dacht ik er al ver voor mijn laatste wedstrijd aan", doelt hij op zijn gewonnen WK-partij tegen Ian Nepomniahtchi in december 2021.

Carlsen hintte eind vorig jaar al op afmelding

"Ik heb het er veel over gehad met mijn team, schaakbond FIDE en Ian. De conclusie is simpel: ik heb niet genoeg motivatie om nog een wedstrijd te spelen", zegt Carlsen.

Eind vorig jaar liet de Noorse schaker overigens al doorschemeren dat hij mogelijk geen WK meer zou spelen. "Voor de fans die ervan uitgaan dat ik er de volgende keer weer bij ben, is de kans op een teleurstelling groot", zei hij eind december vorig jaar.

De afmelding van Carlsen betekent dat Nepomniachtchi het nu opneemt tegen de Chinees Ding Liren.

Ondanks zijn besluit is hij overigens nog niet van plan om volledig te stoppen met schaken. Carlsen wil naar eigen zeggen "de beste ter wereld" blijven.