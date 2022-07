Henrik Stenson is per direct uit zijn rol als captain van het Europese Ryder Cup-team gezet. De Zweed staat op het punt om over te stappen naar de veelbesproken LIV Golf Invitational Series.

"Vanwege beslissingen die Henrik heeft genomen, is ons duidelijk geworden dat hij niet in staat zal zijn om aan bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen. Daardoor is het onmogelijk om door te gaan als captain", staat in een verklaring van het Europese Ryder Cup-team.

Het is nog niet bekend wie Stenson opvolgt als captain van het Europese team. De volgende editie van de Ryder Cup, een prestigieus golftoernooi waarbij spelers uit Europa en de Verenigde Staten het tegen elkaar opnemen, staat van 29 september tot en met 1 oktober op het programma in Italië.

Stenson werd in maart benoemd tot captain van het Europese team. Hij was de opvolger van Padraig Harrington. De Zweed deed vijf keer mee aan de Ryder Cup en won het toernooi met zijn Europese teamgenoten in 2006, 2014 en 2018.

Rond zijn aanstelling als captain waren er al geruchten dat Stenson de overstap zou maken naar de omstreden LIV Golf Invitational Series, een door Saoedi-Arabië gefinancierde tour. De Zweed ging daar nooit serieus op in, maar hij voedde de geruchten onlangs bij het Brits Open door geheimzinnig te doen over zijn toekomstplannen.

Volgens Sky Sports maakt Stenson over ruim een week al zijn debuut bij de LIV Golf Invitational Series, als er een toernooi in het Amerikaanse Bedminster op het programma staat (29-31 juli). Eerder zwichtten topgolfers als Brooks Koepka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau en Phil Mickelson voor de lucratieve tour.