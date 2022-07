Jake Wightman is in de nacht van dinsdag op woensdag onder bijzondere omstandigheden wereldkampioen geworden op de 1.500 meter bij de WK atletiek in Eugene. De Brit pakte verrassend goud, terwijl zijn vader en coach Geoff Wightman de stadionspeaker was.

"Ja, dat is mijn zoon", zei een trotse Geoff Wightman, terwijl zijn zoon uitgeput als winnaar op de baan lag in het Hayward Field Stadium. Vervolgens werd hij geknuffeld door de andere speakers.

De 61-jarige Geoff Wightman was in de jaren tachtig en begin jaren negentig zelf professioneel atleet. Hij deed als marathonloper een keer mee aan een EK.

Nu is hij behalve de coach van zijn zoon ook al jaren stadionspeaker bij grote atletiekevenementen als Diamond League-wedstrijden en dus ook dit WK.

Blijdschap bij Jake Wightman. Blijdschap bij Jake Wightman. Foto: Getty Images

'Ik ben de meest trotse van de wereld'

In Eugene zag Geoff Wightman zijn zoon Jake Wightman de grootste prestatie leveren uit diens carrière tot nu toe. De 28-jarige atleet was in de finale van de 1.500 meter met 3.29,23 nipt sneller dan de Noor Jakob Ingebrigtsen (3.29,47). De Spanjaard Mohamed Katir pakte brons in 3.29,90.

Na de medailleceremonie daalde Geoff Wightman de tribunes af om zijn zoon te omhelzen.

De moeder van de Jake Wightman was ook in het stadion in Eugene en ook zij is oud-atleet. Susan Tooby liep in 1988 de Olympische marathon in Seoul. Na de winst van haar zoon gingen de camera's ook snel naar Tooby. "Ik ben de meest trotse van de wereld", zei ze. Toen het stadion leeg was ging Jake Wightman ook nog met zijn vader, moeder en zijn gouden medaille op de foto.

Jake Wightman met zijn moeder Susan Tooby. Jake Wightman met zijn moeder Susan Tooby. Foto: Getty Images

Wereldrecordhouder Warholm stelt teleur

De finale van de 1.500 meter was niet de enige eindstrijd op de vijfde dag van de WK. De Braziliaan Alison dos Santos won in een kampioenschapsrecord van 46,29 goud op de 400 meter horden.

De Noorse olympisch kampioen en wereldrecordhouder Karsten Warholm kwam na 300 meter als eerste de bocht uit richting finish, maar stortte op de laatste meters in. Hij kwam als zevende over de meet in 48,42.

De Sloveense discuswerper Kristjan Ceh pakte goud met een afstand van 71,13. Bij de vrouwen was de wereldtitel hoogspringen een prooi voor de Australische Eleanor Patterson. Ze sprong 2,02 meter en dat was genoeg voor goud.