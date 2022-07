Femke Bol heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag met speels gemak geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden op de WK in Eugene. De 22-jarige Amersfoortse spaarde haar krachten en was desondanks de snelste van de series.

Bol klokte 53.90 in haar heat, terwijl ze in de laatste 100 meter vaart minderde. Ze wilde zich zo min mogelijk inspannen met het oog op de halve finales van woensdag en de eindstrijd op vrijdag.

Sydney McLaughlin noteerde de tweede tijd (53,95) en Dalilah Muhammad de derde (54,45). McLaughlin en Muhammad zijn ook de grote concurrenten van Bol in de strijd om de wereldtitel.

De 32-jarige Muhammad is regerend wereldkampioen, maar de laatste jaren wordt de Amerikaanse meestal geklopt door haar tien jaar jongere landgenote McLaughlin.

De 6 snelste vrouwen van de series 1. Femke Bol (Nederland) - 53,90

2. Sydney McLaughling (VS) - 53,95

3. Dalilah Muhammad (VS) - 54,45

4. Janieve Russell (Jamaica) - 54,52

5. Britton Wilson (VS) - 54,52

6. Ayomide Temilade Folorunso (Italië) - 54,69

Bol wil onder de 52 seconden duiken

Op de Spelen vorig jaar in Tokio werd McLaughlin olympisch kampioen, was het zilver voor Muhammad en pakte Bol brons. McLaughlin liep in die race een wereldrecord en inmiddels heeft ze die tijd alweer verbeterd. Een maand geleden klokte ze op de WK-baan in Eugene 51.41 en dat is nu het record.

Het persoonlijk record van Bol staat sinds de Spelen op 52,03 en dat is tevens het Europese record. Ze wil dit WK onder de 52 seconden duiken. Dat zal waarschijnlijk ook nodig zijn om McLaughlin te verslaan.

Bol pakte dit WK al een medaille. Met Lieke Klaver, Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia snelde ze afgelopen weekend naar zilver op de 4x400 meter mixed estafette. Ze komt in Eugene ook nog in actie op de 4x400 meter voor vrouwen, maar dat is pas na de finale van de 400 meter horden.