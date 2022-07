Na de primeur van Jessica Schilder bij het kogelstoten wil Jorinde van Klinken geschiedenis schrijven bij het discuswerpen. De 22-jarige Assense hoopt woensdag in Eugene als eerste Nederlandse vrouw ooit een WK-medaille te veroveren bij het discuswerpen.

"Er zijn veel discuswerpsters die een medaille kunnen pakken in de finale en daar ben ik er een van. Ja, een medaille is het doel", vertelt Van Klinken, die voor het eerst in de eindstrijd staat op een internationaal toernooi.

Van Klinken kwam eerder dit WK in actie bij het kogelstoten, maar daar haalde ze de finale niet. Ze zag vervolgens Schilder als eerste Nederlandse kogelstootster ooit een WK-medaille pakken (brons).

"Het was zó bijzonder om daar bij te zijn in het stadion", zegt Van Klinken. "De eerste ooit. Volgens mij beseft Nederland niet hoe bijzonder het is wat Jessica heeft gepresteerd. We hebben als klein landje ineens veel goede werpers. Wij zijn een werpland geworden."

Jorinde van Klinken in actie in de kwalificatie. Jorinde van Klinken in actie in de kwalificatie. Foto: Getty Images

Stalman won nooit WK-medaille

Met Ria Stalman heeft Nederland wel al een olympisch kampioen discuswerpen. Stalman won in 1984 op de Spelen in Los Angeles goud, maar een WK-medaille bleef uit. Bij de mannen was het met Rutger Smith (WK-brons in 2007) wel al een keer raak bij het discuswerpen.

Op basis van de kwalificatie mag Van Klinken hoop hebben om in de voetsporen te treden van Smith. Ze maakte indruk met een afstand van 65,66, haar beste prestatie tot dusver in 2022. Alleen de Amerikaanse Valarie Allman kwam verder (68,36).

"Dat was een fijne worp, vooral omdat het bevestigde dat de vorm er nog is", vertelt Van Klinken, die kampte met een bovenbeenblessure en nog altijd niet pijnvrij is. "Ik was bang dat ik na twee weken revalideren een terugval zou hebben, maar dat is dus niet zo."

De Amerikaanse Valarie Allman was de beste in de kwalificatie. De Amerikaanse Valarie Allman was de beste in de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Ik ben piepjong voor een werper'

Van Klinken zal waarschijnlijk veel verder moeten gooien in de finale dan in de kwalificatie om in aanmerking te komen voor een medaille. Maar dat is zeker mogelijk.

Vorig jaar stond Van Klinken lange tijd op de eerste plaats op de wereldranglijst met een worp van 70,22 meter. Ze was de vierde vrouw deze eeuw die de grens van 70 meter passeerde. En dat op relatief jonge leeftijd.

"Ik ben piepjong voor een werper. Ik denk dat de helft van de deelnemers hier tien jaar ouder is. Maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker werpen in de finale en dan wordt het hopelijk een medaille."

De finale van het discuswerpen begint in de nacht van woensdag op donderdag om 3.30 uur (Nederlandse tijd).