Op de zesde dag van de WK atletiek in Eugene komen liefst zeven Nederlanders in actie. Jorinde van Klinken gaat woensdag (Nederlandse tijd in de nacht van woensdag op donderdag) bij het discuswerpen voor een medaille, terwijl Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver op de baan op een finaleplaats jagen.

Van Klinken kan de eerste Nederlander ooit worden met een WK-medaille bij het discuswerpen. De Assense, die in de Verenigde Staten studeert, maakte maandag indruk in de kwalificatie met een tweede plaats.

Hassan loopt in de series van de 5.000 meter. Het mag voor de tweevoudig olympisch kampioen, die zaterdag vierde werd op de 10.000 meter, geen probleem zijn om de finale te halen. Maureen Koster is de andere Nederlandse troef op deze afstand.

Bol gaat in de halve finales op jacht naar een plek in de eindstrijd van de 400 meter horden, de afstand waarop ze vorig jaar olympisch brons pakte. In Eugene behoort de Amersfoortse opnieuw tot de favorieten.

Klaver zal in de halve finales van de 400 meter boven zichzelf uit moeten stijgen voor een finaleplaats. De Noord-Hollandse is in vorm, zo toonde ze aan met een Nederlands record in de series (50,24).

De vier lopers van de zilveren estafetteploeg komen woensdag allemaal in actie, maar dan individueel. De vier lopers van de zilveren estafetteploeg komen woensdag allemaal in actie, maar dan individueel. Foto: Getty Images

Bonevacia gaat voor primeur

Bij de mannen wil Liemarvin Bonevacia voor het eerst de 400 meterfinale halen op een WK. Vorig jaar haalde hij de eindstrijd op de Spelen in Tokio, maar het zal in Eugene wel harder moeten dan zijn 45,82 in de series.

Tony van Diepen loopt in de series van de 800 meter. Net als Bol, Klaver en Bonevacia pakte de Noord-Hollander dit WK al een medaille: zilver op de 4x400 mixed estafette.

Volledig programma woensdag 20 juli

0.20 uur: Speerwerpen vrouwen, kwalificatiegroep A

1.25 uur: 5.000 meter vrouwen, series (Sifan Hassan, Maureen Koster)

1.50 uur: Speerwerpen vrouwen, kwalificatiegroep B

2.20 uur: 800 meter mannen, series (Tony van Diepen)

3.15 uur: 400 meter horden vrouwen, halve finales (mogelijk Femke Bol)

3.30 uur: Discuswerpen vrouwen, finale (mogelijk Jorinde van Klinken)

3.45 uur: 400 meter vrouwen, halve finales (Lieke Klaver)

4.15 uur: 400 meter mannen, halve finales (Liemarvin Bonevacia)

4.45 uur: 3.000 steeplechase vrouwen, finale