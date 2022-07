Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu zet een punt achter zijn profcarrière. De Japanner kampte de afgelopen jaren met meerdere blessures.

"Ik zal niet langer meedoen aan wedstrijden", zei het 27-jarige schaatsicoon dinsdag op een persconferentie in Tokio. "Ik kan ook met zekerheid zeggen dat ik de spanning van de wedstrijden niet zal missen."

Tweevoudig wereldkampioen Hanyu won goud op de Spelen van Sotsji in 2014. Vier jaar later prolongeerde hij zijn titel in Pyeongchang. Het afgelopen jaar kwam hij in Peking niet verder dan een vierde plek door een enkelblessure.

"Na de Spelen van Peking kwam ik thuis en kon ik niet meer schaatsen door de pijn in mijn enkel. Toen heb ik over veel dingen nagedacht en kwam tot de conclusie dat ik niet voor altijd op het hoogste niveau hoef te presteren."

De Japanse ster heeft als bijnaam 'de ijsprins' en is bekend om zijn rituelen voor de wedstrijd. Zo liep hij aan de rand van de schaatsring met een tissuedoos in de vorm van Winnie the Pooh. Dat zorgt er al jaren voor dat hij na een succesvol afgeronde kür pluche knuffels van de beer naar zich toegeworpen krijgt.

"Ik ben niet verdrietig en ik wil hard blijven werken", aldus Hanyu. Hij liet zijn fans weten dat hij nog wel in shows zal blijven schaatsen.