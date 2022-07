Anouk Vetter is dolgelukkig met haar zilveren medaille op de WK atletiek in Eugene, ook al stond ze bovenaan na zes onderdelen van de zevenkamp. De Nederlandse benadrukt dat ze een topprestatie heeft geleverd en dat tweede plek het maximaal haalbare was.

"Ik heb misschien maar een paar seconden aan goud gedacht richting de afsluitende 800 meter", vertelt Vetter, die maximaal anderhalve seconde na haar Belgische concurrente Nafissatou Thiam moest finishen om de wereldtitel te pakken. Dat lukte niet.

"Het enige wat ik dacht was: ik moet alles geven en dan kan ik mezelf niets kwalijk nemen. En dat heb ik gedaan", vervolgt Vetter. "Het was simpel: of ik win, of zij wint. En het is Thiam geworden."

Vetter heeft het nadeel dat de zevenkamp altijd afgesloten wordt met de 800 meter, want dat is veruit haar minste onderdeel. Thiam is ook geen toploper, maar wel beter dan de geboren Amsterdamse. Ze finishte ruim zeven seconden voor Vetter (2.13,00 om 2.20,09), waardoor de olympisch kampioene haar tweede wereldtitel pakte.

Thiam sloeg al snel een gat, al was het van Vetter een bewuste keuze om niet vlak achter haar concurrente te gaan lopen. "Ik heb op een ander toernooi eens geprobeerd om achter Thiam te hangen, maar dat werkt niet. Dan loop ik haar race in plaats van mijn race. Dat gaat niet goed. Dit was wat ik kon. Al met al was het een prachtige meerkamp voor me. Dit is een heel mooie zilveren medaille."

Einduitslag meerkamp WK atletiek 1. Nafissatou Thiam (België) - 6.947

2. Anouk Vetter (Nederland) - 6.867

3. Anna Hall (VS) - 6.755

4. Adrianna Sulek - 6.672

5. Noor Vidts (België) - 6.559

6. Annik Kälin (Zwitserland) - 6.464

7. Emma Oosterwegel (Nederland) - 6.440

8. Katarina Johnson-Thompson (VS) - 6.222

'Thiam is ook maar gewoon een mens'

Het zilver is al de vierde medaille van Vetter op een groot toernooi, na EK-goud (2016), WK-brons (2017) en olympisch zilver (2021). Maar niet eerder was ze zó goed. Vetter excelleerde in het Hayward Field Stadium met persoonlijke records bij het kogelstoten en het verspringen en het totale puntenaantal van 6.867 is een flinke verbetering van haar eigen Nederlands record.

"Ik had nooit gedacht dat ik meer dan 6.800 punten zou halen. Het niveau op deze WK is in de breedte ook bizar hoog. Kijk maar, het puntenaantal van de nummer drie (de Amerikaanse Anna Hall met een eindscore van 6.755, red.) was vorig jaar bijna goed geweest voor olympisch goud."

Thiam kwam in Eugene tot een totaalscore van 6.947 en haar persoonlijk record is 7.013. De 27-jarige Belgische is nu regerend olympisch én wereldkampioen en al jaren een klasse apart. Het is de vraag of Vetter haar ooit zal verslaan.

"Het is niet onmogelijk", denkt Vetter. "Thiam is ook maar gewoon een mens. Maar ook iemand die het steeds weer fantastisch doet. Ik ben heel blij dat ik het zo spannend heb kunnen maken dit WK. Dat hoop ik nog een paar toernooien te doen."