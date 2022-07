Ze dacht een maand geleden nog dat ze niet aan de WK atletiek kon meedoen, maar in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) liep Anouk Vetter met een zilveren meerkampmedaille om haar nek door het Hayward Field-stadion. De geboren Amsterdamse presteerde in Eugene veel beter dan ze voor mogelijk had gehouden.

In de uren voor de afsluitende 800 meter tikte Vetter haar meerkampmaatje Emma Oosterwegel even aan. "Weet je het nog?", vroeg Vetter. "We hadden het erover dat het precies een maand geleden was dat ik huilend op de baan zat. Ik had een scheurtje in mijn hamstring."

Diezelfde dag stuurde Vetter een berichtje naar haar vriend. "'Geen WK voor mij' stond erin. Ja, ik dacht echt dat het klaar was. Binnen een maand herstellen van een hamstringblessure leek me onmogelijk."

Het bleek wél mogelijk. "Ik denk dat er 24 uur een streep door de WK gestaan heeft", vervolgt Vetter. "Daarna ging de knop en uiteindelijk viel het blijkbaar wel mee met die blessure. Anders had ik hier niet met zilver gestaan, al was het wel een emotionele rollercoaster."

'Ik liep de 100 meter in negentien seconden'

De twijfel bleef lang hangen bij Vetter. "Twee weken geleden dacht ik nog: oh jee, de WK is al bijna. Ik liep de 100 meter in negentien seconden, maar mijn fysiotherapeut zei: dat WK ga je halen. Het enige wat ik dacht was: ik hoop dat je gelijk hebt."

Vetter haalde het. Een jaar na haar olympische medaille in Tokio stond ze weer op een mondiaal toernooi. Maar wel met minder ambitie. Door haar hamstringblessure had ze lange tijd niet kunnen trainen op horden en pure snelheid. Tegen haar vader en coach Ronald Vetter had ze al gezegd dat hij niet op persoonlijke records moest rekenen dit WK. "Blijkbaar moet ik dat vooral denken, want dan is de uitvoering heel anders."

Met een persoonlijk record bij het kogelstoten, het verspringen én bijna een persoonlijk record bij het speerwerpen greep Vetter de koppositie bij de zevenkamp. "Na alles wat er gebeurd was, was ik ineens heel ontspannen bezig. Daar ben ik het meest trots op deze meerkamp. Ik heb er echt van kunnen genieten."

Anouk Vetter met haar zilveren medaille. Anouk Vetter met haar zilveren medaille. Foto: Getty Images

'Ik ben niet echt gezellig'

Dat veranderde bijna toen Vetter met alleen de 800 meter nog te gaan aan kop ging. Ze stond boven de torenhoge favoriet Nafissatou Thiam uit België. "Ik zat in mijn bubbel. Nee, dan ben ik niet echt gezellig. Ik probeer de druk weg te houden."

Het was niet makkelijk. "Wat ik lastig vond is dat dan ineens andere meerkampers me succes gingen wensen. Het was allemaal lief bedoeld, maar het hielp niet."

Uiteindelijk zocht Vetter haar maatje Oosterwegel weer op. "Op zo'n moment heb ik echt iets aan Emma. Een beetje praten, even tegen elkaar aan mauwen."

Oosterwegel was ook de eerste die tegen Vetter sprak na de 800 meter, waarin ze er niet in slaagde het goud veilig te stellen. Thiam was liefst zeven seconden sneller en dus werd het zilver voor Vetter, die niet meteen besefte wat er allemaal was gebeurd.

"De 800 meter ging voor mijn gevoel heel snel en daarna kreeg ik een medaille om mijn hoofd geslingerd. Ik was beduusd. Emotieloos. Maar toen zei Emma tegen me dat ik tweede was. Ik had het weer geflikt. Ik keek naar de tribune en zag Naomi Sedney en Nadine Visser huilen en toen moest ik ook een beetje huilen. Toen kwam de emotie van de afgelopen maand."