Jorinde van Klinken heeft in de nacht van maandag op dinsdag op overtuigende wijze de finale bereikt bij het discuswerpen bij de WK atletiek in Eugene. De Nederlandse ging als nummer twee door in de kwalificatie.

De 22-jarige Van Klinken kwam tot een afstand van 65,66 meter en daarmee voldeed ze ruim aan de eis voor de finale. Het was ook haar beste worp dit jaar.

Alleen de Amerikaanse Valarie Allman noteerde met 68,36 een verdere afstand dan Van Klinken in de kwalificaties. De Cubaanse Yaimé Pérez werd derde met 65,32. In totaal gingen twaalf vrouwen door naar de eindstrijd, die komende woensdag op het programma staat in het Hayward Field Stadium.

Van Klinken wil dan als eerste Nederlandse vrouw ooit een WK-medaille pakken bij het discuswerpen.

Jorinde van Klinken in actie tijdens de kwalificatie bij het discuswerpen. Jorinde van Klinken in actie tijdens de kwalificatie bij het discuswerpen. Foto: ANP

Van Klinken passeerde al grens van 70 meter

Van Klinken heeft in de Verenigde Staten een reputatie opgebouwd in het discuswerpen als studente aan de universiteit van Arizona. Ze won de afgelopen twee jaar de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen.

Vorig jaar sierde de geboren Assense lange tijd de eerste plaats op de wereldranglijst met een worp van 70,22 meter. Ze was de vierde vrouw in deze eeuw die de grens van 70 meter passeerde.

Afgelopen weekend kwam Van Klinken ook al in actie bij het kogelstoten op het WK, maar daarin kwam ze niet door de kwalificatie. Discuswerpen is haar beste onderdeel.