Abdi Nageeye heeft er alsnog spijt van dat hij zondag vlak voor het einde van de marathon op de WK in Eugene de strijd staakte. De 33-jarige Nederlander stopte na 41 kilometer toen hij besefte dat hij geen medaille ging pakken.

Nageeye was op weg naar een plek in de top tien toen hij de strijd staakte. "Ik had hier nog zesde, zevende of achtste kunnen worden, maar dat maakt me niet uit" zei hij zondag.

Op sociale media deelde hij maandag een statement waarin hij schrijft dat hij er inmiddels anders naar kijkt. "Het was een nachtmerrie geweest om een vierde of vijfde plaats achter mijn naam te zien staan. Maar nu heb ik spijt", schrijf hij. "Er staat voor altijd DNF (did not finish)."

Vlak na de marathon werd Nageeye al meermaals gevraagd of hij spijt had van zijn keuze om de laatste kilometer van de marathon niet te lopen. "Ik spaar liever mijn lichaam waardoor ik minder rust hoeft te nemen voor de volgende marathon", vertelde hij toen nog.

Teleurstelling bij Abdi Nageeye na de finish. Foto: ANP

'Ik ben ik ben mijn fans excuses verschuldigd'

Nageeye, vorig jaar winnaar van olympisch zilver, werd in Eugene gezien als een van de favorieten voor goud. Hij wilde niets anders dan een medaille en achteraf bezien was dat niet de juiste instelling, zo schrijft hij.

"Ik had mijn motto moeten volgen. Train hard en slim, doe je best, geef alles in de race en wees blij met het resultaat. Er zijn veel dingen gebeurd tijdens de marathon, maar ik had moeten vechten tot de finishlijn. Daarom ben ik mijn fans excuses verschuldigd."

Nageeye vertelde zondag al dat een verkeerde schoenkeuze hem opbrak, in combinatie met verkeerde tactische keuzes. Hij zegt nu sterker terug te komen en met meer motivatie dan ooit.