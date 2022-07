Anouk Vetter is er in de nacht van maandag op dinsdag niet in geslaagd goud te veroveren op de zevenkamp bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De Nederlandse verloor in de afsluitende 800 meter haar koppositie en moest genoegen nemen met zilver.

Vetter begon de 800 meter in het Hayward Field Stadium met een marge van ongeveer anderhalve seconde op de Belgische nummer twee Nafissatou Thiam en dat bleek niet genoeg.

De 29-jarige Vetter klokte 2.20,09, terwijl Thiam meer dan zeven seconden sneller was (2.13,00) en zo voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen werd. Het brons was voor de Amerikaanse Anna Hall.

Met zilver mag Vetter alsnog terugkijken op een uitstekend toernooi, waarin ze bij het verspringen en het kogelstoten haar persoonlijk record verbeterde. Ze eindigde met een totaalscore van 6.867: een enorme verbetering van haar eigen Nederlandse record van 6.693.

Einduitslag meerkamp WK atletiek 1. Nafissatou Thiam (België) - 6.947

2. Anouk Vetter (Nederland) - 6.867

3. Anna Hall (VS) - 6.755

4. Adrianna Sulek - 6.672

5. Noor Vidts (België) - 6.559

6. Annik Kälin (Zwitserland) - 6.464

7. Emma Oosterwegel (Nederland) - 6.440

8. Katarina Johnson-Thompson (VS) - 6.222

Vetter won al veel meer medailles

Het zilver van Vetter is de derde medaille van de Nederlandse ploeg op de WK, die nog tot en met zondag duren. Voor de atlete zelf is het haar tweede WK-medaille, na brons in 2017 in Londen. In 2016 beleefde Vetter haar doorbraak met de Europese titel en vorig jaar veroverde ze olympisch zilver in Tokio. Ook daar was het goud voor de 27-jarige Thiam.

Thiam begon zondag als de torenhoge favoriet aan de zevenkamp. De Waalse maakte de verwachtingen waar, maar door de excellerende Vetter was het spannender dan gedacht. Thiam maakte vooral het verschil bij het hoogspringen, maar maandag was juist Vetter sterk bij het verspringen met een persoonlijk record (6,52 meter). Vervolgens pakte de Nederlandse de koppositie door te winnen bij het speerwerpen, dat al jaren haar beste onderdeel is. Enkele uren mocht ze dromen van goud.

In de afsluitende 800 meter lukte het Vetter niet om stand te houden. Thiam sloeg al snel een gat met haar Nederlandse concurrente en liep vooral in het laatste deel verder uit. Een historische wereldtitel - nooit pakte een Nederlander WK-goud op de meerkamp - raakte zo uit zicht voor Vetter, die als voorlaatste over de finish kwam. Het verschil tussen Thiam en Vetter en de rest van het veld was in punten zo groot dat het zilver geen moment in gevaar kwam.