Op de vijfde dag van de WK atletiek in Eugene begint Femke Bol aan haar jacht op een medaille op de 400 meter horden. De 22-jarige Amersfoortse is de enige Nederlander die dinsdag (Nederlandse tijd in de nacht van dinsdag op woensdag) in actie komt.

Bol loopt in de series van de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze vorig jaar olympisch brons pakte in Tokio. Het mag voor haar geen probleem zijn om door te gaan.

Eerder dit toernooi liet Bol op de 4x400 meter mixed estafette zien in vorm te zijn, maar ze is niet de favoriet voor goud. Olympisch kampioen Sydney McLaughlin scherpte een maand geleden nog haar eigen wereldrecord aan tot 51,41 en het is de vraag of Bol vrijdag in de finale bij haar in de buurt kan komen. Het persoonlijk record van Bol staat op 52,03.

Bij het hoogspringen (vrouwen), discuswerpen (mannen), de 1.500 meter (mannen) en de 400 meter horden (mannen) worden dinsdag al de medailles verdeeld.

Volledig programma dinsdag 19 juli

2.15 uur: 400 meter horden vrouwen, series (Femke Bol)

2.40 uur: Hoogspringen vrouwen, finale

3.05 uur: 200 meter vrouwen, halve finales

3.33 uur: Discuswerpen mannen, finale

3.50 uur: 200 meter mannen, halve finales

4.30 uur: 1.500 meter mannen, finale

4.50 uur: 400 meter horden mannen, finale