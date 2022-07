Olympisch kampioen Andre De Grasse doet niet mee aan de 200 meter bij de WK atletiek in Eugene. De Canadees is nog steeds niet volledig hersteld van een recente besmetting met het coronavirus, meldt de Canadese atletiekfederatie maandag.

De Grasse kwam dit WK wel in actie op de 100 meter in Eugene en daarin werd hij zaterdag in de halve finales verrassend uitgeschakeld.

De 27-jarige De Grasse liet toen al doorschemeren dat het niet waarschijnlijk was dat hij zou starten op de 200 meter. Hij won vorige zomer goud op de dubbele sprintafstand in een tijd van 19,62 seconden. Drie jaar geleden op de WK in Doha pakte hij zilver.

Later deze WK doet De Grasse mogelijk wel mee met het Canadese team aan de 4x100 meter estafette. Nederland staat op de 4x100 meter ook met een team aan de start.

De series van de 200 meter beginnen om 2.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag. Er komen geen Nederlanders in actie.