Anouk Vetter gaat na zes onderdelen op de zevenkamp aan de leiding bij de WK atletiek in Eugene. De 29-jarige geboren Amsterdamse won maandag het speerwerpen en nam zo de koppositie over van de Belgische Nafissatou Thiam. Vetter moet alleen nog standhouden op de afsluitende 800 meter om als eerste Nederlander ooit wereldkampioen te worden op de meerkamp.

De 800 meter begint vannacht om 3.55 uur (Nederlandse tijd) en Vetter heeft 19 punten voorsprong. Dat is goed voor een marge van ongeveer anderhalve seconde op Thiam.

Probleem is wel dat de 800 meter het slechtste onderdeel is van Vetter, die vorig op de Olympische Spelen in Tokio zilver veroverde. Het goud was toen voor Thiam.

Thiam behoort ook niet tot de beste 800 meterloopsters, maar is wel iets beter dan Vetter. Het persoonlijk record van Vetter is al zes jaar 2.17,71 en dat van haar Belgische concurrente staat sinds mei 2017 op 2.15,24.

Top 8 zevenkamp na zes onderdelen 1. Anouk Vetter (Nederland) - 6.045

2. Nafissatou Thiam (België) - 6.026

3. Anna Hall (VS) - 5.741

4. Adrianna Sulek (Polen) - 5.666

5. Annik Kälin (Zwitserland) - 5.606

6. Noor Vidts (België) - 5.572

7. Emma Oosterwegel (Nederland) - 5.533

8. Katarina Johnson-Thompson (VS) - 5.387

Anouk Vetter greep de koppositie bij het speerwerpen. Anouk Vetter greep de koppositie bij het speerwerpen.

Persoonlijk record Vetter bij verspringen

Vetter stond lang tweede achter de torenhoge favoriet Thiam. De Nederlandse begon maandag de tweede dag met een persoonlijk record bij het verspringen van 6,52 meter. Thiam sprong verder 6,59, maar liep niet heel veel verder uit in de tussenstand.

Thiam moest daardoor al vrezen voor het verlies van de koppositie, want het zesde onderdeel was speerwerpen en dat is de specialiteit van Vetter. De regerend olympisch kampioen kwam tot een afstand van 53,01, terwijl Vetter 58,29 noteerde en zo de leiding overnam.

De vraag is of de voorsprong van Vetter groot genoeg is om het goud veilig te stellen op de 800 meter. Een medaille mag nu geen probleem meer zijn voor de Europees kampioen van 2016, die in in 2017 al WK-brons veroverde in Londen. De voorsprong van Vetter op de Amerikaanse Anna Hall, die derde staat, en de Poolse nummer vier Adrianna Sulek is enorm.

Nafissatou Thiam werd derde bij het speerwerpen. Nafissatou Thiam werd derde bij het speerwerpen. Foto: Getty Images

Vetter hard op weg naar persoonlijk record op meerkamp

Vetter is ook hard op weg naar een persoonlijk record op de zevenkamp. Ze heeft 6.045 punten en dat zijn er veel meer dan ze eerder dit jaar had na zes onderdelen op de prestigieuze zevenkamp in Götzis.

Vetter scherpte daar haar eigen Nederlands record aan tot een eindscore van 6.693 punten.

Met Emma Oosterwegel heeft Nederland nog een troef op de meerkamp. De 24-jarige Oosterwegel, die in Tokio verrassend olympisch brons pakte, staat zevende in de tussenstand en lijkt zich niet meer te gaan mengen in de strijd om de medailles.