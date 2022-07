Anouk Vetter ligt ook na vijf onderdelen van de zevenkamp op koers voor een medaille bij de WK atletiek in Eugene. De 29-jarige Nederlandse verbeterde maandag haar persoonlijk record bij het verspringen, waardoor ze steviger op de tweede plaats staat.

Vetter stond na twee pogingen op 6,17 meter, waarna ze bij haar laatste sprong tot 6,52 meter kwam. Haar persoonlijk record was 6,47 meter.

Goud is redelijk ver weg voor Vetter, die vorig jaar op de Spelen zilver pakte en op de WK van 2017 brons veroverde. De torenhoge favoriet Nafissatou Thiam uit België stond na vier onderdelen al bovenaan en won het verspringen met een afstand van 6,59 meter.

De Zwitserse Annik Kälin was de enige andere vrouw die verder sprong dan Vetter. Met Emma Oosterwegel heeft Nederland nog een troef op de meerkamp. De 24-jarige Oosterwegel, die in Tokio verrassend olympisch brons pakte, kwam bij het verspringen tot 5,95 en staat op de achtste plaats in de tussenstand.

Top 8 zevenkamp na vijf onderdelen 1. Nafissatou Thiam (België) - 5.107

2. Anouk Vetter (Nederland) - 5.024

3. Adrianna Sulek (Polen) - 4.967

4. Anna Hall (VS) - 4.963

5. Noor Vidts (België) - 4.874

6. Annik Kälin (Zwitserland) - 4.780

7. Katarina Johnson-Thompson (Groot-Brittannië) - 4.735

8. Emma Oosterwegel (Nederland) - 4.595

Nafissatou Thiam kwam tot een afstand van 6,59 meter. Nafissatou Thiam kwam tot een afstand van 6,59 meter. Foto: ANP

Vetter kan verschil maken bij speerwerpen

De laatste twee onderdelen van de zevenkamp zijn speerwerpen (begint om 20.50 uur Nederlandse tijd) en de 800 meter (om 3.55 uur).

Vetter is in principe beter in speerwerpen dan Thiam en ze zal flink beter moeten presteren dan de regerend olympisch kampioen om in de buurt te komen van goud. Op de 800 meter zijn Vetter en Thiam aan elkaar gewaagd.

In de aanloop naar de WK kampte Vetter met een hamstringblessure en een pijnlijke knie, maar ze was net op tijd hersteld om mee toe doen in het Hayward Field Stadium. En meteen is ze in vorm.

Vetter heeft nu 5.024 punten en dat zijn er meer dan ze eerder dit jaar had na vijf onderdelen op de prestigieuze zevenkamp in Götzis. De geboren Amsterdamse scherpte daar haar eigen Nederlands record aan tot een eindscore van 6.693 punten.