De Ethiopische Gotytom Gebreslase heeft maandag bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene goud gepakt op de marathon. De 27-jarige atlete finishte in 2:18.11 en dat is een kampioenschapsrecord.

Gebreslase liep in de slotfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer weg van de Keniaanse Judith Jeptum Korir, die het grootste deel van de race het tempo had bepaald.

Korir kwam als tweede binnen in 2:18.20. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter liep naar het brons in 2:20.18.

Titelverdedigster Ruth Chepgng'etich, die ook als grote favoriete was gestart, haalde de finish niet. De Keniaanse stapte halverwege uit. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee aan de marathon.

De marathon voor mannen werd zondag eveneens gewonnen door een atleet uit Ethiopië. Tamirat Tola liep met 2:05.36 net als Gebreslase een kampioenschapsrecord. De Nederlander Abdi Nageeye stapte kort voor het einde uit.